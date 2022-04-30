موعد صلاة العيد في الكويت 1443

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد صلاة العيد في الكويت، يحتفلون المسلمين كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الفطر المبارك، بالعديد من الطرق أهمها إقامة الصلاة داخل المساجد مع الأهل، وذلك لما أمرنا به الله تعالي، ولاقتراب موعد عيد الفطر المبارك لعام 2022/1443ه‍، يبحثون جميع المسلمين في الكويت عن موعد الصلاة داخل المساجد، وهنا سوف نعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر في الكويت عبرذلك التقرير.

تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

في الكويت تختلف مواعيد الصلاة من مدينة إلي أخري حسب التوقيت المحلي للكويت، وسكان كل منطقة يتطلعون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر السعيد بداخلها، ومواعيد الصلاة في كل مدينة داخل الكويت لعام 2022هي:

سوف يتم صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت في يوم الثلاثاء الموافق يوم 3 من شهر مايو لعام 2022، وذلك الموافق يوم 2 من شهر شوال لسنة 1443ه‍.

ويتم الصلاة داخل المساجد في أول أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة الخامسة وثلث صباحاً، وذلك حتي صلاة الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي للكويت.

وعند الذهاب إلي المساجد، يجب ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

سنن عيد الفطر المبارك في الكويت لعام 2022

هناك بعض المعروفة في الكويت، ويتبعها المواطنين كل عام في عيد الفطر وهي: