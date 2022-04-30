نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد في الكويت 1443 في المقال التالي
يتسائل العديد من المواطنين عن موعد صلاة العيد في الكويت، يحتفلون المسلمين كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الفطر المبارك، بالعديد من الطرق أهمها إقامة الصلاة داخل المساجد مع الأهل، وذلك لما أمرنا به الله تعالي، ولاقتراب موعد عيد الفطر المبارك لعام 2022/1443ه، يبحثون جميع المسلمين في الكويت عن موعد الصلاة داخل المساجد، وهنا سوف نعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر في الكويت عبرذلك التقرير.
تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في الكويت
في الكويت تختلف مواعيد الصلاة من مدينة إلي أخري حسب التوقيت المحلي للكويت، وسكان كل منطقة يتطلعون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر السعيد بداخلها، ومواعيد الصلاة في كل مدينة داخل الكويت لعام 2022هي:
- سوف يتم صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت في يوم الثلاثاء الموافق يوم 3 من شهر مايو لعام 2022، وذلك الموافق يوم 2 من شهر شوال لسنة 1443ه.
- ويتم الصلاة داخل المساجد في أول أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة الخامسة وثلث صباحاً، وذلك حتي صلاة الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي للكويت.
- وعند الذهاب إلي المساجد، يجب ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.
سنن عيد الفطر المبارك في الكويت لعام 2022
هناك بعض المعروفة في الكويت، ويتبعها المواطنين كل عام في عيد الفطر وهي:
- يتجمع المسلمين مع الأهل والعائلة، ويتناوله الطعام الشهي، ويتم ذلك قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
- يقومون بإرسال التهاني والتبريكات الي الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولا يفضل الصيام في أول أيام عيد الفطر المبارك.
- يذهبون إلى المساجد لإقامة الصلاة، عن طريق المشي علي الأقدام، وهذه تعتبر سنة نبوية.
- يقومون بشراء الملابس الجاهزة الجديدة، وارتدائها أول أيام عيد الفطر السعيد.
- ذهاب النساء والأطفال الي الصلاة بالمساجد، مع الالتزام بالملابس المغلقة الغير مكشوفة.
- يقومون بتوزيع مبلغ من المال إلي الأطفال، ويطلق عليه أسم العيدية، وذلك لنشر البهجة والسرور في قلوب الأطفال، وتشجيعهم علي هذه العادات والتقاليد بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الفطر المبارك.
- يخرجون من العائلة للحدائق، والأماكن الساحلية، وملاهي الألعاب، وذلك للاستمتاع بوقتهم في عيد الفطر السعيد.
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