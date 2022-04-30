موعد صلاة العيد في الامارات جميع المحافظات

موعد صلاة العيد في الإمارات، يتسارع جميع المسلمين إلي معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022، لأن صلاة عيد الفطر المبارك من مظاهر الاحتفال بذكرى عيد الفطر السعيد، حيث يذهب المسلمين إلي المساجد لإقامة الشعائر الإسلامية والتقرب إلى الله عز وجل، لأنها تعتبر من السنن النبوية المتبعة عند المسلمين، وسنعرض لكم موعد صلاة العيد في الإمارات لعام 2022.

موعد صلاة العيد في الإمارات

تختلف مواعيد الصلاة داخل المساجد في الإمارات من منطقة إلي أخري، وسكان كل منطقة يتطلعون إلى معرفة موعد الصلاة داخل المساجد، لنشر البهجة والسرور في قلوب جميع المسلمين، وموعد صلاة عيد الفطر في مدن الإمارات هي:

تكون صلاة عيد الفطر السعيد في صباح اليوم الواحد من عيد الفطر وهو يوم اثنين من شهر 5 لعام 2022، ويوم واحد شوال لسنة 1443ه‍.

وموعد صلاة عيد الفطر داخل المساجد في دبي في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباحاً، وذلك حتي صلاة الظهر.

وموعد الصلاة في أبو ظبي في تمام الساعة السادسة صباحاً.

وفي مدينة الفجيرة ورأس الخيمة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباحاً.

وفي مدينة الشارقة وعجمان في تمام الساعة السادسة صباحاً.

وسيتم فتح جميع المساجد في الإمارات قبل صلاة عيد الفطر المبارك بربع ساعة تقريباً، ويتم غلقها عقب صلاة العيد مباشرة.

وعند الذهاب إلى الصلاة في المسجد، تأكد من وضع الأمان وارتداء الكمامة الواقية من الأمراض.

سنن وأحكام عيد الفطر المبارك في الإمارات 2022

هناك بعض الأحكام المعروفة، والسنن المتبعة عند الشعب الاماراتي وهي: