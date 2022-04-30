نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد في الامارات جميع المحافظات في المقال التالي
موعد صلاة العيد في الإمارات، يتسارع جميع المسلمين إلي معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022، لأن صلاة عيد الفطر المبارك من مظاهر الاحتفال بذكرى عيد الفطر السعيد، حيث يذهب المسلمين إلي المساجد لإقامة الشعائر الإسلامية والتقرب إلى الله عز وجل، لأنها تعتبر من السنن النبوية المتبعة عند المسلمين، وسنعرض لكم موعد صلاة العيد في الإمارات لعام 2022.
موعد صلاة العيد في الإمارات
تختلف مواعيد الصلاة داخل المساجد في الإمارات من منطقة إلي أخري، وسكان كل منطقة يتطلعون إلى معرفة موعد الصلاة داخل المساجد، لنشر البهجة والسرور في قلوب جميع المسلمين، وموعد صلاة عيد الفطر في مدن الإمارات هي:
- تكون صلاة عيد الفطر السعيد في صباح اليوم الواحد من عيد الفطر وهو يوم اثنين من شهر 5 لعام 2022، ويوم واحد شوال لسنة 1443ه.
- وموعد صلاة عيد الفطر داخل المساجد في دبي في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباحاً، وذلك حتي صلاة الظهر.
- وموعد الصلاة في أبو ظبي في تمام الساعة السادسة صباحاً.
- وفي مدينة الفجيرة ورأس الخيمة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباحاً.
- وفي مدينة الشارقة وعجمان في تمام الساعة السادسة صباحاً.
وسيتم فتح جميع المساجد في الإمارات قبل صلاة عيد الفطر المبارك بربع ساعة تقريباً، ويتم غلقها عقب صلاة العيد مباشرة.
وعند الذهاب إلى الصلاة في المسجد، تأكد من وضع الأمان وارتداء الكمامة الواقية من الأمراض.
سنن وأحكام عيد الفطر المبارك في الإمارات 2022
هناك بعض الأحكام المعروفة، والسنن المتبعة عند الشعب الاماراتي وهي:
- إخراج الزكاة والصدقات قبل صلاة عيد الفطر المبارك إلي الفقراء والمحتاجين، لدعمهم علي مواجهة صعوبات الحياة المختلفة.
- ارتداء ملابس نظيفة قبل الذهاب إلى الصلاة، وذلك للرجال، والنساء، والاطفال.
- عدم الذهاب إلى المساجد للصلاة بوسائل النقل المختلفة، ومن المحبب الذهاب إلى الصلاة ماشي الأقدام.
- الذهاب إلى الصلاة من طريق، والعودة إلى المنزل من طريق آخر.
- سماع الخطبة بإصغاء، وذلك في صلاة عيد الفطر المبارك، لأخذ الثواب.
- القيام بالتكبيرات قبل صلاة العيد، وأثناء الصلاة، وبعدها، وذلك لنشر البهجة والسلام في الإمارات.
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