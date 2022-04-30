موعد صلاة العيد في تونس عيد الفطر المبارك

موعد صلاة العيد في تونس، بدأ شهر رمضان الكريم في الانتهاء، واقترب موعد عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره جميع المسلمين والمسلمات كل عام، وذلك للاحتفال بذكراه، وإقامة العبادات والشعائر الإسلامية، والتضرع الي الله تعالي، ويوجد العديد من المسلمين المقيمون في تونس يبحثون عن موعد الصلاة، وسنعرض هنا موعد صلاة العيد في تونس لعام 2022 ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول توقيت صلاة العيد.

موعد صلاة العيد في تونس

مع اقتراب عيد الفطر السعيد في جميع أنحاء البلاد العربية، يتسأل الأشخاص مع موعد صلاة عيد الفطر داخل المساجد، وفي تونس الكثير من المدن تختلف فيها موعد صلاة العيد، ومواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في هذه المدن هي:

يتم صلاة عيد الفطر المبارك في تونس يوم الاثنين الموافق أول أيام عيد الفطر يوم 2 من شهر مايو لعام 2022، الموافق يوم واحد من شهر شوال لسنة 1443ه‍.

ويكون موعد صلاة العيد في تونس داخل المساجد في تمام الساعة السادسة إلا تلت صباحاً.

وفي مدينة صفاقس، سوف تبدأ الصلاة في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحاً.

وفي مدينة القيروان، سوف تبدأ الصلاة في تمام الساعة الخامسة واثنين واربعون دقيقة صباحاً.

وذلك علي أن تكون مدة صلاة عيد الفطر المبارك داخل جميع المساجد في تونس خلال ربع ساعة تقريباً، وسوف تنتهي عقب

أذان الظهر مباشره.

ويتم بعد الصلاة سماع الخطبة المقدمة من إمام المسجد.

إجازة عيد الفطر المبارك في تونس 2022

للاحتفال بذكرى عيد الفطر السنوية، يتم منح إجازة رسمية لجميع الموظفين والعاملين في تونس، وذلك لإحياء ذكرى عيد الفطر المبارك، وذلك علي أن يكون موعد الإجازة الرسمية من خلال النقاط: