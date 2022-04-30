موعد صلاة عيد الفطر في السعودية والكويت والأردن ومصر بالدقيقة والثانية

أيام قليلة تفصلنا عن فرحة إحدى أعياد المسلمين الذي منَّ الله علينا بهم وبفرحتهم وببهجة الاحتفال بمجيئهم، فجميع الناس في انتظار مناسبة سنوية سعيدة، يقوم الجميع بالتجهيز لها مبكرا بالهدايا والفرحة وكعك العيد المعروف في طقوس كثير من الدول العربية الإسلامية، مثل مصر والسعودية واليمن والأردن والكويت وعمان، فالكثير يكونوا بانتظار هذه الليلة وبهجتها والاحتفال بتمام صوم شهر رمضان الكريم، فتوجد حركة نشاط وبهجة وحيوية في الأسواق والمناطق الواسعة وذلك لتهيئة الشوارع وبيوتنا لاستقبال هذا العيد المبارك، ويجب ألا ننسى أحد الطقوس التي لابد من القيام بها وهو قيام صلاة العيد فهي من مظاهر البهجة التي تجلب معها الطمأنينة والفرحة إلى قلوبنا.

موعد صلاة العيد في الدول العربية

تكون صلاة العيد في اليوم الموافق 1 من شهر شوال هجريًا، ويوافق حسب الاطلاع الفلكي اليوم الثاني من شهر مايو 2022، والتي تكون بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريبا على حسب كل دولة، وسنوضح لكم موعد صلاة عيد الفطر في بعض البلاد الإسلامية:

موعد صلاة عيد الفطر في مصر الساعة 5:26 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية الساعة 5:32 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الأردن الساعة 6:05 صباحا.

كيفية تأدية صلاة عيد الفطر

صلاة العيد تكون ركعتين ومن بعدهم خطبة العيد وهى مستحبة، صلاة العيد ركعتين يبدأ الإمام أول ركعة بتكبيرة الإحرام منفردة ثم يبدأ بسبع تكبيرات للركعة الأولى ومن المحبب ترك وقت كافي لمن خلفه للدعاء ثم يستكمل بقراءة الفاتحة والسورة والتي يستحب أن تكون سورة الأعلى ويستكمل الركوع والسجود كما هو مشهود، وفي الركعة الثانية يقول تكبيرة القيام منفردة، ثم يبدأ بخمس تكبيرات للركعة الثانية على منوال الأولى، ثم يقوم بقراءة الفاتحة والسورة الصغيرة ويستحب أن تكون سورة الغاشية واستكمال الصلاة بطريقة طبيعية بعد ذلك، ويقوم بعدها الإمام بإلقاء الخطبة عن فضل الزكاة وفرحة العيد وبهجته على المسلمين والمراد من الاحتفال بتلك المناسبة، وكما أوضحنا أنها مستحبة أي ليس من الضروري سماعها والجلوس لها.