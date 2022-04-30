زيلينسكى: أوكرانيا ستنهى نقص الوقود قريبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد قصفت روسيا الأسبوع الماضى مصفاة نفط كريمنشوك التى تعد أكبر منتج للوقود فى أوكرانيا، بالإضافة إلى عدة مستودعات كبيرة أخرى.
وقال زيلينسكى فى كلمة بالفيديو، ليلة أمس: "نرصد طوابير وارتفاع الأسعار فى محطات البنزين فى العديد من مناطق بلادنا"، مضيفًا أن "المحتلين تعمدوا تدمير البنية التحتية لإنتاج وتوريد وتخزين الوقود".
وتابع أن "روسيا أغلقت أيضا موانئنا، لذلك لا توجد حلول فورية لسد العجز، لكن المسؤولين الحكوميين وعدوا أنه فى غضون أسبوع، كحد أقصى، سيعمل نظام إمداد الوقود بأوكرانيا لمنع النقص".
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