الجيش اليمنى يرصد 131 خرقا للهدنة خلال الـ 48 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش - فى بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية) - أنه تم رصد 49 خرقًا فى جبهات محور تعز، و34 خرقًا فى الجبهات غربى حجة، و28 خرقًا فى جبهات مأرب، و13 خرقًا شرق وشمالى حزم الجوف، و6 خروقات فى محور الضالع، وخرقًا واحدًا بجبهة رازح غربى صعدة.
وأضاف البيان أن الخروقات عبارة عن محاولات تسلل مجاميع حوثية إلى مواقع الجيش جنوبى مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على المواقع بكافة الجبهات، إضافة إلى نشاط المليشيا فى شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعى المسيّر.
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