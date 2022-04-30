عاجل- الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة لأوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 35 مركزًا للقيادة الأوكرانية، إضافة و15 مستودعا للأسلحة فى أوكرانيا. وبالمقابل، كانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن قواتها تمكنت من تدمير 11 دبابة و7 منظومات مدفعية و27 عربة مصفحة و14 سيارة روسية.

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