هل يسرّع عقد كلوب الجديد التمديد لصلاح وماني؟ المدرب يجيب

اعتبر المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، أن عقده الجديد لن يكون عنصرا حاسما فيما إذا كان نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني سيمددان عقديهما.

والخميس أعلن ليفربول تمديد عقد المدرب الألماني لمدة عامين حتى 2026، فيما ينتهي عقدا صلاح وماني بنهاية الموسم المقبل.

وردا على سؤال حول التأثير الذي يمكن أن يحدثه عقد كلوب الجديد على مستقبل النجمين الإفريقيين، قال المدرب: "هذا سؤال لهما (وليس لي)، ماذا يعني ذلك بالنسبة لهما؟".

وأضاف كلوب قبل لقاء نيوكاسل يونايتد، السبت: "لكن كل شيء على ما يرام. علاقتي بكليهما رائعة. في الحياة هناك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها أكثر من المدرب".

وتابع: "إذا كانت علامة إيجابية لهما فهذا رائع، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون الشيء الوحيد الحاسم لأي قرار يتعين عليهما اتخاذه. إنها حياتهما. أردنا فقط أن نضمن أن يعرف كل من يريد أن يكون هنا ما يمكن أن يتوقعه".

ويتخلف ليفربول بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، مع تبقي 5 مباريات في الموسم الساخن من الدوري الإنجليزي الممتاز.