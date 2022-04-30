نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022 جميع المدن وقت صلاة العيد دبي أبو ظبي وأول أيام عيد الفطر في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022 ، هو ما نسعى لتوفيره من خلال هذه الصفحة حيث توجه الكثير لكتابة العديد من عمليات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022 المدن ، لذلك قررنا أن يكون ضمن ما سنقدمه الآن عبر السطور القادمة لكافة المسلمين المقيمين أو المواطنين في الامارات العربية المتحدة ممن يريدون معرفة موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في الامارات جميع المدن والمناطق ، وذلك من أجل الاستعداد لأداء صلاة العيد ، وتجدون في هذا المقال موعد وقت صلاة العيد في الامارات دبي, ابو ظبي, وقت صلاة عيد الفطر في الشارقة, عجمان , الفجيرة, راس الخيمة, العين, وباقي الامارات العربية المتحدة.

موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022

موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022 ، كما ذكرنا فهناك جميع المسلمين مواطنين ومقيمين في الامارات العربية المتحدة يريدون معرفة موعد صلاة العيد في الامارات ٢٠٢٢ ، موعد صلاة عيد الفطر في دبي, ابو ظبي, وقت صلاة عيد الفطر في الشارقة, عجمان , الفجيرة, راس الخيمة, العين، كما سيتم استطلاع هلال شوال 2022 خلال الساعات القادمة وذلك من قبل الجهات المعنية في الامارات العربية المتحدة.

وكانت بعض المصادر الإلكترونية قد أوضحت أنه من المتوقع أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في الامارات 2022 يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو لعام 2022 ، وهو ما سيوافق الأول من شهر شوال 1443 هجرياً، حيث سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الامارات، وكانت هذه المصادر قد أكدت أن تلك التوقعات جاءت وفقاً لما تكشف من قبل البحث والاستطلاع من قبل الجهات المختصة في الامارات العربية المتحدة.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في الامارات 2022

والآن نصل إلى هدف هذا المقال حيث نتعرف معكم على ما تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022 وقت صلاة العيد في الامارات العربية المتحدة حسب توقيت الساعة مع العالم سيكون هناك فرق توقيت بسيط بين مختلف المارات المتحدة كما يلي.

موعد صلاة عيد الفطر في رأس الخيمة: الساعة 05:54



موعد صلاة عيد الفطر في العين: الساعة 05:57



موعد صلاة عيد الفطر في الشارقة: الساعة 05:57



موعد صلاة عيد الفطر في عجمان: الساعة 05:56



موعد صلاة عيد الفطر في أبوظبي: الساعة 06:02

موعد صلاة عيد الفطر في دبي: الساعة 05:57



موعد صلاة عيد الفطر في الفجيرة: الساعة 05:53



وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2022 وقت صلاة العيد في الامارات العربية المتحدة، ونود أن نذكركم أننا سنتابع تقديم المزيد بخصوص صلاة عيد الفطر المبارك في الدول العربية من خلال تقارير متتالية.