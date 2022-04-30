الصين تسجل 10793 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البر الرئيسي سجل 10793 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، بما في ذلك 1424 إصابة مصحوبة بأعراض و9369 إصابة بلا أعراض.

ويمثل ذلك تراجعا عن 15688 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 5659 إصابة بأعراض و 1029 إصابة بلا أعراض.

وسجلت الصين 47 وفاة جديدة، كلها في شنغهاي المركز المالي الصيني مما رفع عدد الوفيات إلى 5022.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 215667 إصابة مؤكدة.