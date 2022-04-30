الهند تسجل 3688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3688 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و75 ألفا و864 حالة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 50 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد خلال الفترة ذاته؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 523 ألفا و803 حالات. وأضافت أن عدد الحالات النشطة بلغ 18 ألفا و684 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 42 مليونا و533 ألفا و377 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2755 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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