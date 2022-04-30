عاجل- أوكرانيا: إسقاط 7 طائرات مسيرة فى سماء دونباس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، إن وحدات الدفاع الجوى التابعة لها قد أسقطت 7 طائرات مسيرة فى سماء إقليم دونباس، شرق البلاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ودخلت العملية العسكرية الروسية إلى شهرها الثالث، حيث يواصل الجيش الروسى عملياته العسكرية وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يواصل الغرب إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربى والذخائر.

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