مجددا.. زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - جدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التأكيد على أن بيونج يانج يمكن أن تستخدم أسلحة نووية "بشكل استباقى" لمواجهة قوات معادية، حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، اليوم السبت.





ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، قال كيم جونغ أون خلال اجتماع مع كبار الضباط، إنه "للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون كوريا الشمالية قادرة على "احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقى فى حال الضرورة".

وأضاف الزعيم الكورى أنه يجب على بيونج يانج أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك "قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأى قوة فى العالم أن تستفزها"، مشددًا على أن ذلك هو "طوق النجاة الذى يضمن أمن بلدنا".

وخلال عرض عسكرى كبير فى 25 أبريل، قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت "المصالح الأساسية" لكوريا الشمالية لأى تهديد.

وأثنى كيم جونغ أون على عمل الضباط خلال العرض العسكرى الذى تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين للجيش الثورى الشعبى الكورى، حيث عرضت أقوى صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وتواصل كوريا الشمالية تحديث جيشها رغم العقوبات المفروضة عليها، حيث أجرت بيونج يانج أكثر من عشر تجارب إطلاق قذائف، بما فى ذلك إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ 2017.