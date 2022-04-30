طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطوّر 1443 لشكاوى التسجيل وكيفية التواصل والاستعلام

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي لشكاوى التسجيل نظرًا لأنه قد اقترب موعد صرف راتب الضمان للمستفيدين ولذلك ازدادت عمليات البحث عبر الإنترنت عن رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني لعام 1443هـ حتى يتمكنوا من بث شكواهم والاستفسار بشأن أي شيء، حيث وفرت الحكومة السعودية الكثير من الخدمات لمواطنيها الذين هم بحاجة إلى مساعدات مالية ووفرت لهم الكثير من الخدمات التي يمكنهم من خلالها التغلب على صعوبة الحياة وخاصة ونحن في عصر غلاء غير مسبوق في الكثير من البلاد.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443هـ

يمكنكم الاتصال على رقم 19911 للتواصل مع أحد العاملين في خدمة الضمان الاجتماعي المطور وهو الرقم المجاني الموحد ويمكنكم أيضًا الاتصال على الرقم الخاص بالدعم الفني وهو 8001222777.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطوّر

يمكنكم التواصل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية على الإنترنت وهي http://sbis.hrsd.gov.sa.

أو من خلال الحساب الرسمي الخاص بهم على موقع “تويتر”

وعلى حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني على موقع “تويتر” من خلال الرابط https://twitter.com/HRSD_SA/with_replies.

ومن خلال خدمة صوتك مسموع على رابط http://hrsd.gov.sa/ar/urv.

طريقة التسجيل في رابط الضمان الاجتماعي

الانتقال المباشر على بوابة الضمان الاجتماعي المطور على الرابط الخاص به.

قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” على الصفحة الرئيسية لواجهة الموقع.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بك في مكانها الخاص.

ثم قم بكتابة رقم هاتفك المحمول وبعدها اكتب كلمة السر وقم بالتأكيد عليها.

انقر على الموافقة على شروط الموقع وانقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اكتب رمز التفعيل وبعدها انقر على أيقونة “التحقق” ثم قم بتسجيل دخولك على حسابك على البوابة.

قم باستكمال بيانات ملفك القياسي وأضف فيها بيانات الأسرة ثم انقر على “إرسال”.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطوّر

كي تتمكن من معرفة راتب الضمان والاستعلام عن كل شيء يخصه يمكنك اتباع الخطوات التالية:-