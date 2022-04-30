المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 أول أيام عيد الفطر في الإمارات

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عمر شويل - جدة نقدم لكم التعريف بكافة المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 ، وذلك في إطار ما نسعى دائماً لرصده ضمن المزيد من الخدمات على موقعنا ثقفني لكي نكتسب ثقتكم الغالية، كما سنعمل على توفير معرفة موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 ببعض المدن والمناطق الإماراتية، فهناك الكثير يبحث عن موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات ، ذلك بخلاف ما سنقدمه عن المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 ، وتزداد عمليات البحث عبر المحرك الشهير جوجل بخصوص هذا ما هي المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في الشارقة الإمارات.

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 ، هي محض اهتمام وبحث جميع المسلمين مواطنين أو مقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك تزامناً مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، فالجميع الآن في الشارقة الإمارات يريدون معرفة ما هي المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في الشارقة 2022 ، وذلك من أجل الاستعداد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا المقال تجدون موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الإمارات, ابو ظبي, دبي, موعد صلاة عيد الفطر الشارقة, الفجيرة, راس الخيمة, العين, عجمان وباقي المدن، وأكدت بعض المصادر المطلعة أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات ٢٠٢٢ سيكون يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو لعام 2022 ميلادياً الموافق لليوم الأول من شهر شوال 1443 هجري.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أبوظبي: الساعة 06:02

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي: الساعة 05:57

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الفجيرة: الساعة 05:53

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في رأس الخيمة: الساعة 05:54

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في العين: الساعة 05:57

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الشارقة: الساعة 05:57

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في عجمان: الساعة 05:56

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر 2022 في الشارقة

والآن نأتي إلى مضمون هذا المقال ، المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 ، والتي تتمثل في التالي كما هو موضح بالصورة.

وبخلاف ما قمنا بتقديمه عن المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في الشارقة 2022 ، نحن نترقب ما سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية فيما يخص إعلان نتيجة استطلاع هلال شوال 2022 في الإمارات، وسنوافيكم بالنتيجة الخاصة باستطلاع الهلال فور الكشف عنها، وذلك من خلال العمل على تحديث هذا المقال باستمرار.