بايدن يسمح للأمريكيين باستخدام وقود غير صديق للبيئة لخفض الأسعار

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن بايدن كان قد أعلن، فى وقت سابق من هذا الشهر، أن إدارته تعتزم إصدار هذا القرار من أجل حماية الأمريكيين من أزمات إمدادات السلع، وذلك عن طريق خفض أسعار الوقود، والعمل على تحقيق الاستقلالية للولايات المتحدة فى الوقود وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن الرئيس بايدن ملتزم ببذل كل ما فى وسعه؛ للتصدى لما يعانيه الأمريكيون من أضرار جراء ما تسبب فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من قفزة فى الأسعار، وتأثير ذلك "غير المبرر" على إمدادات الوقود العالمية.
وأضافت أن وقود "إى 15" يوفر 10 سنتات فى الجالون للأسرة الأمريكية فى المتوسط، وهو ما سوف يستفيد منه المواطنون من خفض فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن هذا النوع من الوقود الحيوى يصنع من الذرة، ويؤدى إلى رفع حرارة الطقس فى المناطق كثيفة الضباب، وكانت هناك قيود بيئية على استخدامه، لكن هذا الاستثناء جاء لتخفيف العبء المالى على الأسر الأمريكية.
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