الهند توقف رحلات قطارات الركاب لنقل الفحم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون إن الهند زادت إنتاج الفحم وأوقفت تسيير قطارات الركاب لتخصيص السكك الحديدية لنقله فى الوقت الذى تسارع فيه الحكومة للتغلب على أسوأ أزمة طاقة تواجه البلاد منذ سنوات.





وقالت وزارة الفحم الاتحادية إن شركة كول إنديا التى تديرها الدولة والمسؤولة عن 80 بالمئة من إنتاج الفحم الهندى زادت إنتاجها 27.2 بالمئة فى أبريل. وقالت الحكومة إن السكك الحديدية الهندية التى تديرها الحكومة الاتحادية ألغت رحلات 753 قطار ركاب. وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن الهند حثت ولاياتها على تكثيف واردات الفحم للسنوات الثلاث المقبلة لزيادة المخزون وتلبية الطلب، وهو ما يبرز حدة الأزمة. ومخزون الفحم عند أقل مستويات فترة ما قبل الصيف منذ تسع سنوات على الأقل. وتسجل السلطات زيادة الطلب على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ قرابة أربعة عقود.

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