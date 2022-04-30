المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022 موعد أول أيام عيد الفطر في فرنسا ٢٠٢٢

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المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022 ، هي من الأمور التي تشغل جميع المسلمين مواطنين أو مقيمين داخل فرنسا ، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك. فجميع المسلمين في فرنسا يريدون الآن معرفة ما هي المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في فرنسا 2022 ، وذلك من أجل الاستعداد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا المقال تجدون موعد صلاة عيد الفطر في باريس, مارسيليا, ليون, ليل وباقي المدن، وأكدت بعض المصادر المطلعة أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فرنسا ٢٠٢٢ سيكون يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مايو لعام 2022 ميلاديا الأول من شهر شوال 1443 هجرياً.

موعد صلاة العيد في فرنسا باريس ستكون في تمام الساعة 6:44 صباحا وبينما موعد صلاة العيد في آنسي سيكون في تمام الساعة 6:26 صباحا ، وقت صلاة العيد في فرنسا مدينة سانت بريوك ستكون في تمام الساعة 6:53 صباحا وفي في انجرس ستكون موعدها في تمام الساعة 6:48 صباحا.

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر 2022 في فرنسا

والآن نأتي إلى مضمون هذا المقال ، المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022 ، والتي سنوافيكم بها خلال ساعات قليلة من الىن حيث لم يتم حتى اللحظة الكشف رسمياً عن المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في فرنسا 2022 ، ونعدكم بتحديث فوري لهذا المقال يحتوي على قائمة كاملة تخص المساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في فرنسا ببعض المدن الفرنسية.