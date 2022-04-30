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موعد صلاة العيد 2022 في محافظات مصر.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر يتساءل المسلمين عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2022 ومواعيد الإجازة لعيد الفطر في العالم الإسلامي وفي جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا الأمر هو محل اهتمام المصريين هذه الأيام وبالأخص مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك ووصولنا إلى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد انتشرت الكثير من الأخبار المتعلقة بهذا الأمر ومنها الصحيح والغير صحيح فمن هذه الأخبار المنتشرة القرارات المتعلقة بالصلاة في المساجد وقد نتعرف بشكل مفصل على تفاصيل هذا القرار. موعد عيد الفطر المبارك تم الإعلان من قبل الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية أن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة ال5:36 صباحا في محافظة القاهرة.

ومحافظة الجيزة ستكون الصلاة فيها في تمام الساعة ال5:37 صباحا، وفي محافظة الإسكندرية ستكون في الساعة 5:40 صباحا.

بينما محافظة بور سعيد ستكون صلاة العيد في الساعة ال5:30 صباحا، وفي محافظة السويس ستكون صلاة العيد في الساعة ال5:31 صباحا.

ومحافظة العريش ستكون صلاة العيد فيها في الساعة ال5:25 صباحا، وفي محافظة طنطا ستكون صلاة العيد في الساعة ال5:36 صباحا وفي مدينة دمنهور في الساعة ال5:38 صباحا الإجراءات الاحترازية من وزارة الأوقاف في صلاة عيد الفطر 2022 أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه من الضروري التزام كافة الإجراءات الاحترازية من قبل المسلمين أثناء تواجدهم في المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

على أن يلتزم كل مواطن بارتداء الكمامة واتباع جميع إجراءات التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى أنه يتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة فقط ويتم غلقه بعد مرور 10 دقائق.

خطبة العيد تستغرق مدة 10 دقائق مثل خطبة يوم الجمعة مع الالتزام بالخطبة الموحدة من حيث المضمون.

العمل على السماح للمسؤولين على المساجد بفتح مصليات السيدات حتى يدلون صلاة العيد. موعد أول أيام عيد الفطر في مصر من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر مايو لعام 2022.

وأن يكون غدا الموافق 25 أبريل أجازة رسمية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد 2022 في محافظات مصر.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد - ثقفني

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