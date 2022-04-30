تصريح جديد من الرئيس الأوكرانى بشأن إرسال بعض الدول قوات عسكرية إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وصرح زيلينسكى بذلك فى مقابلة مع وسائل إعلام بولندية، وقال: "أعلم على وجه اليقين أننا بحاجة إلى ضمانات أمنية، وأعرف بالضبط ما نحتاجه، ونريد أن نطلب ما نحتاجه بالضبط.. وأهم شيء هو الناس (المقاتلون) وفى الموعد".
وأضاف الرئيس الأوكراني: "مهما بدا الأمر وقحا، أعتقد أنه بالنسبة لنا، يجب أن تكون الضمانات الأمنية فى صيغة: الناس (المقاتلون) - الموعد".
وشدد على أن مثل هذه الآلية (الضمانات الأمنية) "يجب أن تكون متواجدة فى أجزاء معينة من أوروبا" وقارن هذه الاتفاقيات مع هاتف الطوارئ 911، والذى سيوفر مساعدة فورية.
وتابع "نحتاج إلى ضمانات أمنية على وجه التحديد" أشخاص - الموعد".
فى الوقت نفسه، قال زيلينسكى إن هذا ليس نظيرا لحلف الناتو، مضيفا أن هذه الآلية هى إجراء موازى لا يمكن مقارنته بالحلف.
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