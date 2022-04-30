نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في امريكا 2022 جميع الولايات وقت صلاة العيد في الولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في امريكا 2022 ، هو ما نتطلع لتقديمه من خلال هذا المقال حيث وجدنا أن هناك الكثير من عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من الأشخاص عن موعد صلاة عيد الفطر في امريكا 2022 جميع الولايات ، لذلك قررنا أن يكون ما سنقدمه الآن عبر السطور القادمة ضمن الخدمات التي نسعى إلى توافرها لجميع قراءنا حول العالم، والكثير وبالتحديد المقيمين أو المواطنين المسلمين في أمريكا يريدون معرفة موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في امريكا جميع الولايات ، وذلك من أجل التجهيز لذلك ، وتجدون في هذا المقال موعد وثت صلاة العيد في امريكا واشنطن, ألاسكا, صلاة عيد الفطر في تكساس, فلوريدا, جورجيا, بنسلفانيا, ميسيسيبي, نيويورك, كاليفورنيا, فرجينيا وباقي الولايات الأمريكية.

موعد صلاة عيد الفطر في امريكا 2022

موعد صلاة عيد الفطر في امريكا 2022 ، كما ذكرنا لكم بعاليه أن هناك العديد من المسلمين مواطنين ومقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون معرفة موعد صلاة العيد في امريكا ٢٠٢٢ ، موعد صلاة عيد الفطر في واشنطن, ألاسكا, تكساس, فلوريدا, جورجيا, بنسلفانيا, ميسيسيبي, صلاة عيد الفطر نيويورك, كاليفورنيا, فرجينيا وغيرها من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم استطلاع هلال شوال 2022 خلال الساعات القادمة وذلك من قبل الجهات الدينية في أمريكا.

وكانت بعض المصادر الإلكترونية قد أوضحت أنه من المتوقع أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في امريكا 2022 يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مايو 2022 ، وهو اليوم الأول من شهر شوال 1443 ، حيث سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تلك المصادر الإلكترونية أكدت أن تلك التوقعات جاءت بناءً على البحوث والاستطلاعات التي أجرتها الجهات الدينية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في امريكا 2022

والآن نصل إلى مضمون هذا المقال حيث نتعرف معكم على ما جاء من تفاصيل وأخبار حول موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 وقت صلاة العيد في أمريكا حسب توقيت الساعة بالولايات المتحدة الأمريكية علماً أنه سيكون هناك فرق توقيت بسيط بين مختلف الولايات كما يلي.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 واشنطن : الساعة 06:29

ساعة صلاة عيد الفطر 2022 ألاسكا : الساعة 5:20

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 تكساس: الساعة 06:57



وقت صلاة عيد الفطر 2022 فلوريدا: الساعة 07:41

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 نيويورك: الساعة 06:13

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 جورجيا: الساعة 06:16



موعد صلاة عيد الفطر 2022 كاليفورنيا: الساعة 06:19

وقت صلاة عيد الفطر 2022 فرجينيا: الساعة 06:46

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 كولورادو: الساعة 06:07

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 بنسلفانيا: الساعة 06:13

موعد صلاة عيد الفطر 2022 ميسيسيبي: الساعة 06:12

موعد صلاة عيد الفطر 2022 ميشيغان: الساعة 06:37

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 توقيت صلاة العيد في الولايات المتحدة الأمريكية، ونود أن نذكركم أننا سنتابع توفير المزيد فيما يخص صلاة عيد الفطر المبارك في الدول العربية، وبالفعل قمنا برصد بعض من التفاصيل عن ذلك من خلال تقارير أخرى تجدونها داخل موقعنا.