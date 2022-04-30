المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في امريكا 2022 وقت صلاة العيد في الولايات المتحدة الأمريكية

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المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في امريكا 2022

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في امريكا 2022 ، هي من الأمور التي تشغل الكثير الآن المسلمين مواطنين أو مقيمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك. فجميع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يرغب الآن في معرفة المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في امريكا 2022 ، وذلك من أجل التجهيز والاستعداد لهذه المناسبة ولإقامة صلاة عيد الفطر.

وفي هذا المقال تجدون وقت صلاة العيد في امريكا واشنطن, ألاسكا, تكساس, موعد صلاة عيد الفطر في فلوريدا, جورجيا, بنسلفانيا, ميسيسيبي, نيويورك, كاليفورنيا, فرجينيا وغيرها من الولايات في أمريكا، كما أكدت بعض المصادر المطلعة والقريبة أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في أمريكا 2022 سيكون يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مايو لعام 2022 ميلاديا الأول من شهر شوال 1443 هجرياً.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 نيويورك: الساعة 06:13

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 جورجيا: الساعة 06:16

موعد صلاة عيد الفطر 2022 واشنطن : الساعة 06:29

ساعة صلاة عيد الفطر 2022 ألاسكا : الساعة 5:20

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 تكساس: الساعة 06:57

وقت صلاة عيد الفطر 2022 فلوريدا: الساعة 07:41

موعد صلاة عيد الفطر 2022 كاليفورنيا: الساعة 06:19

وقت صلاة عيد الفطر 2022 فرجينيا: الساعة 06:46

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 كولورادو: الساعة 06:07

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 بنسلفانيا: الساعة 06:13

موعد صلاة عيد الفطر 2022 ميسيسيبي: الساعة 06:12

موعد صلاة عيد الفطر 2022 ميشيغان: الساعة 06:37

المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر 2022 في امريكا

والآن نأتي إلى مضمون هذا المقال ، المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 ، والتي تتمثل في التالي: