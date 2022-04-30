شروط حج الجمعيات الأهلية 2022 للمصرين ومواعيد حج القرعة

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية باقتراب موسم الحج، فهذا الأمر جعل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تعطي فرصة لبعض من الفئات فرصة الحصول على قرعة التقديم إلى الحج، لكن هذا الأمر مقرون ببعض من الشروط، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على أهم الشروط الخاصة بحج الجمعيات الأهلية داخل عمليات البحث.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

حتى يتسنى للموطنين التقديم لأداء فريضة الحج، فيجب عليه أن يقوم بالتوجه مباشرة بالدخول على الموقع الرسمي المخصص لعملية التقديم، وهو موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، برعاية وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

لكي يتم قبول المتقدم في حج القرعة الخاصة بالجمعيات الأهلية، فيجب عليه أن يلتزم بهذه الشروط الآتي ذكرها:

شروط الحج 2022 للمصريين في الجمعيات

من الضروري على كل متقدم أن يكون حاصلًا على أحد الامصال المعتمدة داخل السعودية.

ينما يشترط هذا العام ان المتقدم لا يكون قد قام بالحج من قبل، فهذا الأمر مقدم لكافة الفئات التي لم تقم بأداء فريضة الحج.

كما أن هناك معدل من الأعمار تم تحديده من جانب كل متقدم، فيجب ألا يزداد عن 65 سنة.

علاوة على ذلك يشترط أن تكون الجمعيات الأهلية المقدم إليه لا يوجد لديها أي مخالفة قانونية مثبتة بالدليل.

يشترط أن تكون الجمعيات الأهلية المقدم إليه لا يوجد لديها أي مخالفة قانونية مثبتة بالدليل. كما يشترط كذلك بأن يكون المتقدم مسجلًا بجمعية أهلية معتمدة، وذلك بالإضافة إلى أن يكون قد دفع الرسوم المالية الخاصة بالاشتراك السنوي داخل الجمعيات الأهلية.

فترة التقديم إلى حج القرعة

مؤخرًا قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بعملية التقديم إلى حج القرعة. والذي كانت تشغل أذهان المتقدمين بصورة كبيرة. وإليكم أهم التفاصيل عن فترة التقديم بهذا الشكل الآتي:

بدأت عملية التسجيل والتقديم في حج القرعة في يوم 24 من شهر إبريل لسنة 2022.

وسيتم الانتهاء من عملية التقديم إلى حج القرعة. في تمام يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو لسنة 2022. وهذا ما تم التأكيد على من جانب التقرير المعتمد من داخل وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم أبرز المعلومات التي تخص شروط حج الجمعيات الأهلية 2022. ولكي يقوم المتقدم بالاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بأمور حج القرعة والتقديم إليها.