نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في حائل 2022-1443 .. والأماكن التي تقام فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في حائل 2022-1443 حددتها وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. واستعدت مدينة حائل لاستقبال عيد الفطر المبارك وانتظار المصليين في المساجد والمصليات من خلال. تحديد خطبة قصيرة لا تتعدي 10 دقائق وفق ما حددته وزارة الأوقاف لمنع تفشي فيروس كورونا بين المصليين. مع فتح المساجد والمصليات لتكون الصلاة مكشوفة وسط تواجد أمنى وصحي مكثف. بجانب التأكيد على الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد 2022 في حائل. أشهر مدن المملكة والتى يأتي إليها الكثير من الزائرين لوجود جبلين شهيرين جبل سلمي وجبل أجا. والجميع ينتظر في هذا التوقيت موعد صلاة عيد الفطر في حائل 2022-1443 وسط بهجة وسعادة لقدومه.

موعد صلاة عيد الفطر في حائل 2022-1443

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في حائل التوقيت المحدد لصلاة العيد، وذلك في تمام الساعة 5:48 صباحًا وذلك يعنى أنه بعد مرور 15 دقيقة من شروق الشمس على مدينة حائل. مع العلم أن صلاة العيد ركعتان ويمكن للمسلم أن يصليها في المنزل أو المسجد حسب ما يستطيع.

متى ينتهي وقت صلاة العيد في حائل 1443-2022

من المعروف أن صلاة العيد تبدأ بعد ربع ساعة من شروق الشمس وتستمر حتى موعد أذان الظهر. إذا أن موعد انتهاء صلاة العيد في حائل 2022 يتحدد في تمام الساعة 12.12 مساءً. ويمكن للمسلم أداء صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 جماعة أو منفردًا. ويبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو 2022 ويستمر حتى الخمس 5 مايو 2022 أي ثلاثة أيام.

الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد في حائل

أعلنت مديرية وزارة الشؤون الإسلامية. الأماكن التي تقام فيها صلاة العيد في حائل هى جميع المساجد والمصليات التى تقام فيها صلاة الجمعة. مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجنب زيادة أعداد الإصابات بين سكان مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية لذا وضع وزارة الصحة السعودية خطة لتعقيم وتأمين المساجد والمصليات للمحافظة على الشعب السعودي وزواره.

بها نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بالتوقيت المحدد لصلاة عيد الفطر في حائل 2022-1443 كذلك معرفة الأماكن التي تقام فيها.