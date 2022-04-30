نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد 1443 في الرياض والتكبيرات مكتوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الشهر الفضيل على الانتهاء ينتظر المسلمون كبار وصغار موعد صلاة عيد الفطر في السعودية، حيث أن صلاة العيد كبيرة بالبهجة والفرحة والروحانيات الجميلة التي ينتظرها المؤمنون من العام للعام ، حيث يشعرون بفرحة عظيمة كجزاء أداء فروض الله من صلاة وصوم وزكاة ويعد العيد بمثابة المكافأة عن العمل الصالح وطاعة الله ورسوله الكريم، ويبحث اغلب السعوديين لمعرفة موعد صلاة العيد، حيث من المهم الاستعداد مبكراً حتى يتم اللحاق بترديد تكبيرات العيد والصلاة في موعدها بعد شروق الشمس.

موعد صلاة العيد فى السعودية

ينتظر المواطنين بالمملكة رؤية هلال شهر شوال 1443 لمعرفة إن كان غدا الموافق 29 أخر أيام شهر رمضان المعظم أم يوم الأحد، ووفقاً لتصريحات المحكمة العليا أنه سيتم استطلاع غرة شهر شوال مغرب غدا السبت لإعلان موعد اول ايام عيد الفطر المبارك، ومن خلال استطلاع الهلال يقوم الأفراد بالتجهيزات التي يجب اتباعها من من سنة نبوية قبل الذهاب لصلاة العيد من استحمام وتعطر وارتداء ثوب جديد وغيرها من السنن النبوية في مثل هذا اليوم كما أن آخر موعد لخروج زكاة الفطر يكون مرهون بموعد استطلاع هلال شهر شوال حيث يكون آخر موعد لإخراجها شروق شمس أول أيام العيد، ومن المقرر أن يحي المسلمون في السعودية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك 1443 في تمام الساعة 6:11 صباحا بينما تقام صلاة العيد في الرياض في تمام الساعة 5.35 صباحا .

تكبيرات عيد الفطر المبارك 1443 مكتوبة

ومن أجمل ما يقال يوم العيد هو تكبيرات العيد، كما يقوم الأصدقاء والأهل بإرسالها في رسائل نصية كتهنئة بالعيد، حيث أن سماع كلمات التكبيرات يشعر المؤمنين بالسلام والفرحة والطمأنينة والأمل والتفاؤل، وفيما يلي نعرض تكبيرات العيد مكتوبة من أجل تسهيل نسخها وإرسالها في رسائل العيد للأهل والأقارب والأصدقاء في أجمل صيغة.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وفي تصريحات هامة إلى القوي العامة المختصة بالأرصاد الفلكية أعلنت صلاة عيد الفطر المبارك في بعض المدن التي بداخل المملكة العربية السعودية تكون من الخامسة والنصف وخمس دقائق في الرياض والسادس وثلاث دقائق في مكة المكرمة بينما السادسة إلا دقيقة وحيدة في المدينة المنورة والسادس الا ربع في مدينة عرعر.