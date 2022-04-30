موعد صلاة عيد الفطر في تبوك 2022-1443 تم تحديده ضمن إعلان وزارة الأوقاف توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية 2022. واستطلاع رؤية هلال شوال. من قبل دار الإفتاء السعودية لتحديد موعد عيد الفطر 2022 رسميًا. مع العلم أن صلاة عيد الفطر ركعتان الأولي فيها 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات وتكون خطبة صلاة العيد عن القيم والأخلاق الحميدة التى يجب أن يتحلى بها المسلمين من السنن المتبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرصد كل ماتريدون معرفته موعد صلاة عيد الفطر في تبوك 2022-1443. وآخر موعد لأدائها

موعد صلاة عيد الفطر في تبوك 2022-1443

حددت وزارة الأوقاف السعودية موعد صلاة عيد الفطر في تبوك 2022-1443 في تمام الساعة السادسة وثمانية دقائق (06:08) صباحًا وتمتد حتى 15 دقيقة من خلال خطبة قصيرة مع الالتزام بكافة إجراءات الوزارة المحددة لأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات.

أشهر مساجد تبوك السعودية

مسجد التوبة في تبوك.

جامع الوالدين في تبوك.

مسجد تبوك.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022

يختلف توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية 2022. من محافظة لأخرى بعدد دقائق بسيطة معدودة. ويمكن معرفة موعد صلاة العيد في السعودية 1443 بمختلف المحافظات في السطور التالية:

توقيت صلاة عيد الفطر في سكاكا في تمام الساعة 5:51 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في ينبع في تمام الساعة 06:08 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في بيشة في تمام الساعة 5:55 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الطائف في تمام الساعة 06:02 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في نجران في تمام الساعة 5:52 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في المبرز في تمام الساعة 05:20 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في القطيف في تمام الساعة 5:17 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الظهران في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في بريدة في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في حائل في تمام الساعة 05:48 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في رفحاء في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الخرج في تمام الساعة 05:31 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدمام في تمام الساعة 5:16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في حفر الباطن في تمام الساعة 05:30 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الجبيل في تمام الساعة 5:17 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في القنفدة في تمام الساعة 06:02 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الهفوف في تمام الساعة 5:20 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الوجه في تمام الساعة 06:11 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في أبها في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في جازان في تمام الساعة 05:59 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:01 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تبوك في تمام الساعة 06:08 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في جدة في تمام الساعة 6:07 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في مكة المكرمة في تمام الساعة 06:04 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الباحة في تمام الساعة 06:00 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في القريات في تمام الساعة 06:00 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في أملج في تمام الساعة 06:10 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في طريف في تمام الساعة 05:54 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في راس تنورة في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في رابغ في تمام الساعة 06:06 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في خميس مشيط في تمام الساعة 05:57 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في بقيق في تمام الساعة 05:19 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في بدر في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرس في تمام الساعة 05:44 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في العلا في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في القيصومة في تمام الساعة 05:30 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الخبر في تمام الساعة 06:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الخفجي في تمام الساعة 05:20 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدرعية في تمام الساعة 05:33 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في عنيزة في تمام الساعة 05:41 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة جازان الاقتصادية في تمام الساعة 05:39 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الليث في تمام الساعة 06:04 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في منطقة الدمام الحضرية في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تيماء في تمام الساعة 05:55 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في شرورة السعودية في تمام الساعة 05:40 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الثقبة في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة نيوم السعودية في تمام الساعة 05:55 صباحاً.

آخر موعد لأداء صلاة عيد الفطر

أكد الفقهاء أن آخر موعد لأداء صلاة عيد الفطر هو موعد أذان الظهر في أول أيام عيد الفطر الموافق الأثنين 2 مايو 2022. وتستمر إجازة عيد الفطر حتى يوم الأربعاء 4 مايو. ونهنئ المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك ونتمنى لهم إجازة سعيدة.