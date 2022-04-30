موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022 بمختلف المدن.. طالع مدينتك

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443 يبحث عنها الشعب العربي والأمة الإسلامية حيث أن موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022 يستعد لها المسلمين على نطاق العالم فهو العيد الذي يأتي عقب شهر رمضان الكريم والفضيل 1443 هجريًا وبعده يستقبل المسلمون صلاة العيد. ولهذا ننشر في السطور التالية تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443.

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين تختلف من مدينة لأخرى في البحرين حيث أن توقيت صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443 تم تحديدها عن طريق إدارة الأوقاف السنية حيث تقام عقب شروق الشمس بربع ساعة مثل باقي الدول.

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022

صلاة عيد الفطر في مدينة المنامة 05:15 صباحًا

أما عن صلاة عيد الفطر في مدينة سترة 05:15 صباحًا

صلاة عيد الفطر في مدينة عيسى 05:15 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة جد حفص 05:15 صباحًا

صلاة عيد الفطر في مدينة حمد 05:15 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة دار كليب 05:15 صباحًا

صلاة عيد الفطر في مدينة المحرق 05:15 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة الرفاع 05:15 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443 تبدأ في تمام الساعة 5:15 صباحًا في جميع المدن البحرينية حيث أن توقيت صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443 إذ يتجه المسلمين في البحرين إلى الجوامع وساحات الصلاة كي يؤدون صلاة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443.

متى تبدأ إجازة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443

تبدأ إجازة عيد الفطر في البحرين 2022- 1443 يوم الاثنين حتى الأربعاء من الأسبوع المقبل، أي تبدأ من يوم 2 حتى 5 مايو 2022 ومن 1 حتى 3 شوال 1443 هجريًا.

صلاة عيد الفطر في البحرين 1443 – 2022

صلاة عيد الفطر في البحرين حددت إدارة الأوقاف السنية مواعيد صلاة عيد الفطر في البحرين 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا حيث أن توقيت صلاة عيد الفطر ستكون في دولة البحرين بكل مدنها تبدأ في تمام الساعة الخامسة والربع عقب شروق الشمس بربع ساعة.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بالموعد المحدد لصلاة عيد الفطر في البحرين 2022 بمختلف المدن.