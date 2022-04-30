الصين تعلن وقف حركة قطارات الشحن مع كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأعاد البلدان فتح التجارة بين داندونغ وسينويجو فى كوريا الشمالية فى يناير 2022 بعد توقف دام عامين بينما فرضت كوريا الشمالية واحدة من أكثر عمليات إغلاق الحدود الوبائية تقييدا فى العالم على الرغم من الضغط على اقتصادها المنهار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان يوم الجمعة إن قرار تعليق خدمات الشحن قد تم اتخاذه "فى ضوء الوضع الوبائى الحالى فى داندونغ"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأمرت حكومة مدينة داندونغ يوم الاثنين جميع السكان بالعودة إلى منازلهم بسرعة والبقاء هناك لوقف انتشار الفيروس.

وأفادت بأنها تبذل جهودا مضنية لضمان الاحتياجات اليومية للسكان لكنها لم تذكر صلات مع كوريا الشمالية ولم تذكر موعد رفع الإغلاق.

وبينما تقوم العديد من البلدان بإلغاء القيود ومحاولة التعايش مع الفيروس، ظلت الصين متمسكة بنهج "صفر إصابات"، والذى يتطلب إجراء اختبارات وإغلاق جماعى وإبقاء حدودها الدولية مغلقة إلى حد كبير.