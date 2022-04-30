طهران تعتقل أعضاء في مجموعة يسارية كردية في "كردستان إيران"

اعتقلت الاستخبارات الإيرانية أعضاء في مجموعة كردية يسارية محظورة في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال جهاز الاستخبارات في محافظة كردستان في بيان نشرته وكالة تسنيم إنه "تم تحديد نواة مجموعة كومله الشيوعية الإرهابية واعتقال أعضائها".

ولم يحدد البيان عدد من اعتقلوا أو تاريخ تنفيذ العملية.

وأعضاء هذه المجموعة الناشطة في المنطقة الحدودية مع العراق "تم توجيههم من الخارج" وسعوا لتعكير الأمن خلال مسيرات يوم القدس وعيد العمال الجمعة والسبت، حسبما أعلنت الاستخبارات.

وكثيرا ما اشتبك أعضاء في كومله، المجموعة الماركسية الكردية المحظورة منذ الثورة الخمينية في 1979، مع قوات الأمن في شمال غرب إيران حيث عدد كبير من الأكراد.

والمجموعة التي تأسست في 1969 كانت تنشط سرا خلال عهد الشاه.