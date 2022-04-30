مصرف الراجحي وتمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك الشروط والمزايا ورابط التقديم على التمويل

يقدم مصرف الراجحي عدة تمويلات بمزايا عديدة تناسب جميع المواطنين بالمملكة وجميع عملائه كل حسب امكانياته وحسب قدراته وحسب مقدرته على الوفاء بسداد اقساط قروضه حيث يقدم قروض وتمويلات مختلفة السداد وعلى اكبر فترة سداد قد تصل الى 60 شهرا، ومن أكثر القروض التي يقدم عليها العملاء التمويل الشخصي السريع من مصرف الراجحي لما يقدمه من مميزات، وللحصول عليه يجب توافر عدة شروط سوف نوضحها بداخل المقال، حيث صرح مصرف الراجحي عن مجموعة شروط يجب توافرها للحصول على تمويل شخصي سريع بدون اتفاقية مع البنك وبالأخص للقطاع الخاص ولا حاجة إلى عملية تحويل راتب، مع وجود التزامات، حتى لو عليك قرض أو حتى لو عليك متعثرات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:

من الضروي أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض تابع لأحد جهات العمل المعتمدة من قبل بنك الراجحي.

يتراوح عمر الشخص بحد أدنى 23 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك، أما في حالة كونه متقاعد يكون بحد أقصى 70 عام ولا يتجاوز ذلك حتى سداد آخر قسط.

الدخل الشهري للمتقدم في حالة كونه متقاعد لا تقل عن 1900 ريال سعودي، أما في حالة كونه موظف يكون بحد أدنى 2000 ريال سعودي.

وبخصوص لو المستفيد مقيم بالمملكة يجب الا يقل عن 5000 ريال دخله فى الشهر.

ضرورة رفع كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة ما يتم تقديمه من بيانات.

اهم مزايا التمويل الشخصي السريع مصرف الراجحي:

أوضح المصرف من خلال صفحته عبر تويتر عن تمويل وطنى من مصرف الراجحي وإنه يشمل العديد من المزايا ومن خلال هذا المقال نعرض هذه المزايا وهي:

يتوافق أحكام البنك مع أحكام الشريعة الاسلامية.

تصل فترة سداده حتى واقساطه حتى 60 شهرا حسب مايختاره العميل.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي: