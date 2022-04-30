نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد النزول sbis hrsd gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين كل ما يتعلق بأهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي يبحث عنها الجميع في المملكة من مواطنين ومواطنات، حيث إن البحث عنها ما زال مستمرا وخاصة بين الأشخاص الذين تقدموا على نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والموارد الاجتماعية عن أسماء المقبولين في الضمان الجديد بشكل تدريجي وهذا نظرا للأعداد الضخمة التي تقدمت، وسنتعرف معكم على طريقة الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور، وموعد نزول الضمان، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ حوالي 3 أشهر عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي جاء ليكون أكثر شمولية عن نظام الضمان الاجتماعي القديم، والذي يقدم العديد من المميزات للمستفيدين، والتي تسعى بشكل عام إلى توفير الدعم للمستحقين بشكل فعال، وتقديم التدريب وتأهيل الكفاءات السعودية وتطويرها للمنافسة في سوق العمل، والتحول إلى الاستقلال المادي.

حيث تابعنا مع حضراتكم كل ما جاء في البيان الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد في مقال قرارات الضمان الاجتماعي المطور 1443.

وقد تقدم حتى الآن على نظام الضمان الاجتماعي الجديد ما يزيد عن 220 ألف أسرة سعودية، وقد شرحنا لكم كيفية التقديم في مقال التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

ويمكنكم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكل سهولة عبر الجوال بدون الحاجة للذهاب إلى الموقع الإلكتروني للقيام بعملية الاستعلام، وهذا عن طريق التواصل مع رقم الضمان الاجتماعي المجاني، والسؤال عن أهلية الضمان المطور، واعطائهم كافة البيانات المطلوبة، فتابعوا معنا.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أما بالنسبة للإعلان عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي يبحث عنها الجميع في خلال هذه الأيام، حيث إن هذا الموضوع يثير قلق العديد من الأسر التي تقدمت، ونود أن نعلمكم أنه لا داعي للقلق على الإطلاق، حيث إن عدد الطلبات التي لدى الوزارة كبير جدا، والوزارة تبذل قصارى جهدها في عملية الفرز والقبول.

حيث ترسل الوزارة للأسر المقبولة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد رسائل SMS بخصوص قبولهم وهذا بشكل تدريجي، كما ويمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا بكل سهولة، وهذا كما سنشرح لكم في الأسطر القادمة.

الاستعلام ع الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول بالحساب الخاص بك أو عن طريق النفاذ الوطني.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

في شريط القوائم اختر الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك والحالة الخاصة به “مقبول أو ما زال في الانتظار”.

الملك سلمان يوجه بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وقد تم الإعلان منذ العديد من الأيام عن القرار الرسمي الذي يخص بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث وجه السيد خادم الحرمين الشريفين بصرف 2.2 مليار ريال سعودي لجميع المستفيدين في حساباتهم البنكية، وقد تجاوب المواطنون مع هذا الخبر بالفرح والسرور، وخاصة ان صرف المكرمة جاء مع اقتراب عيد الفطر المبارك، والذي تزداد به المصروفات.

كيف اعرف راتبي في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنك الاستعلام عن الراتب الخاص بك في الدفعة التالية ومعرفة هل تم صرفه أم أنه معلق بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا:

اذهب إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول كما وضحنا لك بالخطوات بالأعلى.

بعد الدخول إلى حسابك ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على الدفعات.

سيظهر لك الدفعات الخاص بك في الضمان المطور والدفعة المعلقة، والتفاصيل الخاصة بها.

متى ينزل الضمان؟

وفي حالة قبولك في الأهلية فإنك ستتساءل بالطبع عن موعد نزول الدعم الخاص بك، والذي سينزل في خلال أسبوع من وصول رسالة القبول الخاص بك، وهذا كما أكدت لنا العديد من المصادر، فتابعوا معنا في موقع ثقفني.

وتشير العديد من المصادر إلى أن الضمان المطور الخاص بالمقبولين في حالة عدم نزوله خلال أسبوع بعد القبول الخاص بك، فإنه بالتأكيد سيتم صرفه لك مع الدفعة القادمة الخاصة بالضمان الاجتماعي، والتي يتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي، أي أنه في حالة اذا تم ارسال رسالة القبول الخاص بك في منتصف شهر فبراير، فإنه سيتم صرف الضمان في بداية شهر مارس الذي يليه.

الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد النهائي الخاص بصرف الدفعات الخاصة بالمستفيدين في الضمان الاجتماعي المطور، حيث ظن الجميع أن يوم 20 كل شهر سيكون هو اليوم الذي سيتم إيداع الدفعات به للمستفيدين، وهذا لم يحدث هذا الشهر، ولكن عوضا عن ذلك تم الإعلان أنه سيتم صرف الضمان المطور كل يوم 21 هجري من من كل شهر هجري، سيكون صرف الضمان المطور، والضمان القديم الذي يتم صرفه بيوم 3 ميلادي من كل شهر.