نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اخراج زكاة الفطر” رابط منصة احسان لإخراج الزكاة والخطوات الصحيحة ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اخراج زكاة الفطر، حيث زاد البحث والتساؤلات من قبل المواطنين والمواطنات من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بخصوص اخراج زكاة الفطر للعام 1443، حيث سنجاوب على الكثير من الأسئلة التي ترارود المواطنين، وهذا بالعديد من الأحكام والتي جاءت بخصوص موعد صرف الزكاة، وهل يجوز اخراج زكاة الفطر إلكترونيا عبر منصة احسان أم لا، وهذا ما سنتابعه معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال بكافة التفاصيل، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

زكاة الفطر

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، يتبقى على عيد الفطر المبارك القليل من الساعات، ومن أهم المواضيع التي تشغل بال المواطنين والمواطنات موضوع زكاة الفطر، والتي يجب على كل فرد مسلم إخراجها بنهاية شهر رمضان الكريم، وقد تابعنا معكم أيضا اجمل عبارات التهنئة للأصدقاء بعيد الفطر 1443.

وهناك العديد من الأحكام بخصوص زكاة الفطر:

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، الصغير والكبير، ويجب على من يعول الأسرة إخراج زكاة الفطر عن كل فرد، حتى الأطفال الرضع.

اختلف العلماء بخصوص اخراج الزكاة عن الجنين، ولكن الأحوط اخراجها عنه ما دام هناك القدرة على إخراجها.

تخرج الزكاة صاعا من القمح أو الأرز أو التمر إلخ، وهو ما يعادل حوال 2 كيلو وربع.

وتقدر زكاة الفطر بالريال حوالي 20 ريال سعودي، وهذا كما جاء في صفحة الزكاة بموقع إحسان.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر يوم 28

ومن ضمن الاسئلة التي يسألها الكثير من الأشخاص والمتعلقة بموعد إخراج زكاة الفطر، والأحكام بخصوص اخراجها كالآتي:

ورد عن السنة النبوية الشريفة، أن الرسول كان يخرج زكاته قبل صلاة العيد.

وقد حكم الكثير من علماء المسلمين بجواز اخراجها قبل يوم أو يومين من العيد.

زكاة الفطر منصة احسان

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كيفية اخراج الزكاة عبر منصة احسان، حيث تتيح المنصة خدمة اخراجها بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا كما سنتعرف معكم في الخطوات التالية: