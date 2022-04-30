كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية إلكترونياً وطرق سدادها وطرق التواصل مع الشركة

يتسال الكثير من المواطنين ويبحثون عن كيفية سداد فواتير الكهرباء وطرق الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، ونوضح من خلال مقالنا كيفية سداد قيمة فاتورة الكهرباء وطرق السداد فواتير الكهرباء وكيفية الاستعلام عن قيمة الفاتورة بطرق مختلفة، وكذلك الطرق المتاحة للدفع والسداد، حيث تم الإعلان عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي استحقاق دفع قيمة الفاتورة لجميع عملاء الشركة سواء الفواتير الخاصة بالأفراد أو فواتير القطاع الحكومي أو القطاع الخاص،حيث تقدم الحكومة التسهيلات للمواطنين ، ولذلك وضعت أكثر من طريقة يستطيع المواطنين السعوديين عن طريقها الاستعلام عن الفاتورة من المنزل إلكتروني وهذا للحفاظ على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية وضياع الوقت، كما يمكنك أيضًا تقديم طلب اعتراض على الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية:

نظراً لتساؤل العديد من العملاء المستفيدين من خدمات الكهرباء عبر الشركة السعودية للكهرباء، أوضحت الشركة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن اختلاف وتنوع طرق الدفع والسداد أمام جميع المواطنين، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقع ثقفني مختلف الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فاتورة الكهرباء السعودية وهذه الطرق هي:

الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء.

خدمة الهاتف المصرفي.

أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك.

الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الذي تتعامل معه.

نقاط البيع المتاحة في مكاتب خدمات المشتركين.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة شركة الكهرباء السعودية الرسمية:

ادخل على رابط بوابة وزارة الكهرباء السعودية الرسمية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقرعلى تسجيل.

الضغط على ايقونة خدمات الفواتير.

انتظر سوف تظهر أمامك مجموعة من الخيارات.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة خدمات المشتركين.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة فواتيرك.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الفواتير الإلكترونية.

التأكد من كتابة رقم الحساب بشكل صحيح

الضغط على أيقونة استعلام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية عبر تطبيق الكهرباء: