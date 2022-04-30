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تقدم البنوك المختلفة بالمملكة عروض تمويلية متنوعة لكافة المواطنين بالمملكة ومن اكثر المصارف والبنوك بالمملكة فى تقديم افضل العروض التمويلية لكافة المواطنين مصرف الراجحي حيث يقدم عروضه التمويلية باشكال مختلفة وتتناسب مع جميع إمكانيات عملائه فقد قدم عرض تملك وحدة سكنية مدعومة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية مشروع ديار الحرم بتقديم وحدات سكنية تحت الإنشاء في مدينة مكة المكرمة، وسوف نعرض بداخل المقال شروط تملك وحدة سكنية ومزايا العرض التمويلي من مصرف الراجحي وكيفية التقديم على الوحدة السكنية حيث يتضمن المشروع مزايا عديدة منها توفر مواقف للسيارات – المصاعد – تكييف مركزي – نادي رياضي – حضانة أطفال – وحدات مجهزة، هذا بالإضافة إلى الخدمات الحكومية ومرافق تجارية واجتماعية وترفيهية وثقافية بجانب وسائل المواصلات والمراكز الطبية علاوة على وجود الأسواق والمجمعات، فيما يتضمن مشروع ديار الحرم حياة بأعلى مستوى معيشية من خلال مجموعة من الأبراج الحديثة تتميز بالجمال الهندسي تقع بالقرب من المسجد الحرام، حيث تم المشروع وفق رؤية تنموية استثمارية تجمع بين كافة الخدمات جذب عصرية متعددة في الإمكانات هذا من أجل تعزيز جودة الحياة في مكة لسكانها ولكافة المقيمين بها. شروط تملك وحدة سكنية من مصرف الراجحي: أن يكون الأشخاص المتقدمين ذو جنسية سعودية لا غير.

أن لا يقل الراتب الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

لابد أن يكون موظف على رأس عمل في إحدى القطاعات العام أو الخاص. مميزات تمويل وحدات سكنية في قلب مكة من بنك الراجحي: يتوافق أحكام البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون تحويل الراتب.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 23 عام حتى سن التقاعد 75 سنة وللمتقاعدين حتى 77 سنة.

له هامش ربحي بسيط

ومن أهم المزايا سداد الديون على فترات طويلة قد تصل إلى حوالي 36 شهر خاصة للفئات هذه (للعملاء المدعومين).

يتيح للعميل الاستفادة من القسط المرن.

إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل أو رسوم لمختلف المتقدمين سواء متقاعدين أو لا كيفية التقديم على تمويل عقاري بدون رسوم من الراجحي: عمر شويل - جدة امتلك وحدة سكنية مدعومة بدون رسوم بالتقسيط المرن حتى 35 عام من مصرف الراجحي - ثقفني

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