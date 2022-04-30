نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة البيت الأهلي تقدم تمويل سيارة أحلامك وحتى 300 الف ريال و 0% رسوم إدارية وبدون مقدم ولا كفيل في المقال التالي

عندما يبحث المواطنين عن تملك وشراء سيارة جديدة وتكون بمزايا سيارة الأحلام لا يجد افضل من عرض تمويل سيارة الأحلام والتي تقدمها شركة البيت الاهلى بتمويل الكثير من مواطني المملكة والمقيمين يفضلون وينتظرون الاعلان عنه وعن مزاياه وشروطه والاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة الاحلام بدون رسوم ادارية وبدون مقدم ولا كفيل ولا تحويل راتب، ونوضح كذلك رابط التقديم للحصول على تمويل سيارة الأحلام والتي يبلغ تمويها حتى 300 ألف ريال، حيث يمتاز تمويل سيارة 0% رسوم إدارية بدون مقدم لا يشترط كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل بالتقسيط المرن بأطول فترة سداد أقساط ميسرة تتناسب مع ظروفك المالية والالتزامات الشهرية لديك، حيث تقدم الشركة تمويل تأجير السيارات بدون مقدم ولا رسوم إدارية ولا كفيل ولا تحويل الراتب جمعت كل المميزات في قرض واحد يسدد على خمس سنوات في عروض رمضان، علماً بأن هذا العرض له مدة محددة حسب ما تحدده الشركة، حيث توفر إمكانية استئجار السيارات مع الوعد بالتملك في نهاية العقد متاح للعملاء السعوديين وغير السعوديين بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين، تخضع شركة البيت الأهلي للتمويل لهيئة الرقابة الشرعية أي تقدم المنتجات بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة، علاوة على أنها حاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي. شروط الحصول على تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي: يشترط الا يقل دخل العميل السعودي عن 4000 ريال والمقيم لا يقل راتبه عن 5 آلاف ريال.

ان يكون موظف في إحدى القطاعات ولفترة لا تقل عن 3 أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي وسنة للقطاع الخاص.

يتاروح عمر المتقدم بدءً من 18 سنة كحد أدنى حتى 60 عام ولا يتعدى ذلك وفي حالة كونه متقاعد يكون عمره بحد أقصى 65 حتى سداد آخر قسط. أهم مميزات تمويل تأجير سيارة بدون مقدم بالتقسيط شركة البيت الأهلي: يمكن الحصول على التمويل تأجير السيارة بدون رسوم أو تحويل راتب أو كفيل

إمكانية وصول التمويل إلى حد أقصى وهو 300,000 ريال سعودي

كذلك يمكن السداد المبكر للاقساط.

يتم التمويل بسهولة في الاجراءات ويستلم المستفيد سيارته بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.

بهامش الربح منافس مقارنة بالجهات الأخرى ثابت طوال فترة القرض.

مرونة كبيرة وبفترة السداد تصل إلى 60 شهر كما يمكن تخفيض قيمة القسط الشهري وإضافة دفعة أخيرة في نهاية العقد.

وكذلك يمكن ان تتيح شركة البيت الاهلى لعملائها باستئجار السيارة أو تحديثها بشكل مستمر.

تعمل على توفر الشركة التأمين التعاوني الشامل وخدمات ما بعد البيع. الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها لشركة البيت الاهلى: مطلوب تقديم خطاب تعريف بالراتب لا يتعدى تاريخ إصداره 30 يوم .

مطلوب تقديم هوية / إقامة سارية المفعول.

ومطلوب تقديم رخصة قيادة سارية المفعول.

وتقديم كشف حساب بنكي أصل لآخر 3 رواتب.

مطلوب كتابة وتسجيل العنوان الوطني .

مطلوب تقديم عرض سعر السيارة .

وكذلك مطلوب كتابة العنوان بالبلد الأم ( لغير السعوديين ) .

وتقديم رسم كروكي مكان العمل . كيفية تقديم طلب سيارة بدون مقدم وبالتقسيط من شركة البيت الاهلى: ادخل على رابط موقع شركة البيت الأهلي للتمويل.

ثم عليك بملء وتعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة.

ثم عليك برفع المستندات التي تشمل التالي:- بطاقة هوية وطنية / الإقامة سارية الصلاحية. رخصة قيادة سارية المفعول.

ثم عليك بتقديم أصل كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر يوضح 3 رواتب.

انتظر سوف يتم عرض سعر سيارة من المعرض أو الوكالة.

ثم تقوم بتسجيل عنوان السكن الحالي + كروكي مكان العمل.

ومطلوب كتابة العنوان في البلد الأصل للمقيمين. عمر شويل - جدة شركة البيت الأهلي تقدم تمويل سيارة أحلامك وحتى 300 الف ريال و 0% رسوم إدارية وبدون مقدم ولا كفيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة البيت الأهلي تقدم تمويل سيارة أحلامك وحتى 300 الف ريال و 0% رسوم إدارية وبدون مقدم ولا كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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