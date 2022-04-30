بولندا تعيد إمدادات الغاز التي أوقفتها شركة روسية

قالت شركة الغاز الحكومية البولندية العملاقة إنها تعيد تدفق الغاز الطبيعي تدريجيا إلى البلديات التي فقدته بعد أن أوقفت شركة روسية الإمدادات عندما فرضت وارسو عليها عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

كان خفض الإمدادات تطورا منفصلا عن قرار روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بوقف تسليم الغاز إلى بولندا.

وقالت شركة الغاز البولندية "بغنيغ" إن الشركة الروسية "نوفاتيك غرين إنرجي"، امتثلت للطلب بإتاحة خطوط الأنابيب الخاصة بها للشركات البولندية التي بدأت الآن في نقل غازها إلى المناطق العشر المتضررة، من بينها منتجع ليبا الشهير الواقع على بحر البلطيق، والذي كان قلقا بشأن نقص الغاز قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في بولندا حتى 3 مايو، والتي عادة ما تجلب العديد من السائحين إلى هناك.

قالت "بغنيغ" كذلك إن تسليم البنية التحتية لشركة "نوفاتيك" والوثائق اللازمة تم "بدون مشكلات وفي جو جيد".

وأضافت أنه من المفترض أن يتوفر الغاز في جميع المواقع المتضررة يوم الجمعة.

في وقت سابق، حذر المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر من أن "نوفاتيك" قد تواجه إجراءات قانونية بموجب قوانين إدارة الأزمات في البلاد إذا لم تمتثل الشركة على الفور.

تم إدراج "نوفاتيك"، وهي شركة تابعة لمجموعة تسيطر عليها "نوفاتيك أو ايه أو" ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع على قائمة العقوبات البولندية ضد 50 شركة روسية وبيلاروسية.

تهدف العقوبات إلى كبح تدفق الأموال من بولندا إلى الخزائن الروسية. وتأتي العقوبات على رأس إجراءات الاتحاد الأوروبي ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.