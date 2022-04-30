موعد صلاة عيد الفطر في الاردن 1443 توقيت صلاة العيد

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موعد صلاة العيد في الأردن، يبحث الكثير من المسلمين الذين يقومون في الأردن عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، ومن المعلوم أنه تم إلغاء التباعد الاجتماعي، وسمح للمواطنين الموجودين في الأردن بالصلاة داخل المساجد مع الجماعة، لأن صلاة عيد الفطر سنه موكدة من الله عز وجل، ولكن مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهنا سنعرض لكم موعد صلاة العيد في الأردن حيث تنتظر المملكة الأردنية الهاشمية عيد الفطر المبارك واستقبال العيد بعد الشهر الكريم.
موعد صلاة العيد في الأردن
مع اقتراب الفرحة والسعادة في قلوب المسلمين جميعاً بقدوم عيد الفطر المبارك، يتشوقون لمعرفة موعد صلاة العيد في الأردن، لتقوية الشعائر الدينية، وموعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022/1443ه تتم صلاة عيد الفطر المبارك في أول يوم العيد وهو يوم 2 من شهر مايو الموافق يوم الإثنين لعام 2022، والموافق يوم 1 من شهر شوال لسنة 1443ه ويتم الصلاة داخل المساجد في الأردن في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً، وتستمر الصلاة حتي أذان الظهر وأكدت وزارة الصحة علي ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة، وإتباع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة المواطنين.
مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الأردن
يقوم المواطنين الأردنيين بالاحتفال بعيد الفطر السعيد بطريقتهم الخاصة وهي:
- الصلاة الرجال والنساء والاطفال داخل المساجد، لاتباع السنة النبوية، وذلك احتفالاً بذكرى عيد الفطر المبارك.
- يذهبون إلى العائلة لقضاء الوقت والاستمتاع بعيد الفطر بقرب العائلة.
- يقومون بتوزيع العيدية، وهي عبارة عن مبلغ من النقود يعطيه رب المنزل للأطفال والنساء بمناسبة عيد الفطر المبارك، مما يبعث لهم السعادة والفرحة في قلوبهم.
- يقومون بصنع اشهي الحلوى، وتناولها بجانب العائلة والأصدقاء.
- يقوم بالذهاب إلى الأقارب، وذلك لتقوية أواصر المحبة والتعاون، وصلة الرحم التي أمرنا بها الله عز وجل.
- يقومون بالخروج إلي الحدائق، وزيارة الملاهي وإطلاق الألعاب النارية الترفيهية.
- يقومون بشراء ملابس جديده، وارتدائها في أول أيام عيد الفطر المبارك، والذهاب إلى الصلاة داخل المساجد.
- إخراج الزكاة والصدقات للمحتاجين والغير قادرين علي تحمل تكاليف ومشقات الحياة المتعددة.
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