موعد صلاة العيد في السعودية 1443 الرياض الدمام مكة والمدينة

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عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد في السعودية 1443 حيث تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في جميع مدن المملكة العربية السعودية في عام 1443، وستكون صلاة العيد الأولى بعد شروق الشمس في معظم الأماكن، ولن يكون هناك أي اعتراض من أي مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية وكذلك مكة والمدينة والطائف، حيث يبذل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جهودًا في السنوات الأخيرة لتقديم وقت صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع الدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك علماء المسلمين، لتحديد مواقيت صلاة موحدة لعيد الفطر لهذا العام.

موعد صلاة العيد في السعودية 1443

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، وفق تقويم أم القرى، وحسب مواقيت الصلاة التي أعلنتها الرئاسة العامة للرصد الفلكي بالسعودية، فقد تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 2022 في العديد من المدن والمناطق، وذلك حسب توقيتها المحلي، ومن المنتظر أن يكون موعد صلاة العيد في السعودية الساعة في الساعة 5:53 صباحًا، وهذا هو توقيت صلاة العيد في بعض المدن:

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض سيكون الساعة 5:30 مساءً

موعد صلاة عيد الفطرفي مكة سيكون الساعة 6.03 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة سيكون الساعة 5.59.

موعد صلاة عيد الفطرفي الدمام سيكون الساعة 5.14 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطرفي عرعر سيكون الساعة 5:45 مساء.

موعد صلاة عيد الفطرفي جدة سيكون الساعة 6:02 مساءً.