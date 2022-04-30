دوام البريد السعودي في العيد 2022 – 1443 بعد التعديل الجديد في ساعات العمل

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عمر شويل - جدة دوام البريد السعودي في العيد 2022 – 1443 بعد التعديل الجديد في مواعيد عيد الفطر المبارك، حيث تعد مؤسسة البريد من افضل المؤسسات في المملكة التي لها شهرة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتقديم العديد من الخدمات البريدية داخل أراضي السعودية حيث تقوم بفتح أبوابها للعمل وقت اجازة عيد الفطر المبارك لخدمة مختلف عملائها، ومن خلال هذا المقال نتناول معرفة دوام البريد السعودي في عيد الفطر المبارك.

دوام البريد السعودي في العيد 2022 – 1443 بعد التعديل الجديد

يعمل البريد السعودي خلال عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٢م-١٤٤٣ه‍ في مختلف الفروع لخدمة العملاء بحيث يكون مواعيد دوام العمل في عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٣ه‍ علي النحو الأتي:

العمل فترتين الصباحية والمسائية تبدأ من ٢٥ رمضان ١٤٤٣ه‍ حتي ٢٩ رمضان ١٤٤٣ه‍.

حيث يبدأ العمل في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا.

حيث يبدأ العمل في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا. أما الفترة المسائية يبدأ العمل فيها من الساعة التاسعة ونصف مساء حتي الساعة الواحدة ونصف صباحا.

هناك بعض الفروع البريدية يتم العمل فيها فترة صباحية فقط وتبدأ ذلك من يوم ٤ شوال ١٤٤٣ه‍ حتي يوم ٦ شوال ١٤٤٣ه‍ ليكون العمل في تمام الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا.

كيفية التواصل مع خدمة العملاء بالبريد السعودي

يوفر البريد السعودي وسيلة اتصال بالهاتف الجوال وعدة طرق أيضا حتي يتم تواصل العملاء معه ليتم تقدم اقتراح أو أي استفسار لتكون حلقة التواصل من خلال الوسائل المتاحة كتالي:

رقم البريد السعودي الموحد 19992 أو 920005700.

الحساب الرسمي للبريد السعودي من خلال تويتر.

من خلال رابط الموقع الرسمي للبريد السعودي.

ساعات عمل البريد السعودي بعد العيد

بعد الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك يبدأ البريد المصري بالعودة إلى عملة في مواعيده الرسمية حيث تكون العودة من يوم الأحد ٧ شوال ١٤٤٣ه‍ ويستمر العمل علي مدار الأسبوع حتي يوم الخميس بحيث تكون مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة التاسعة مساءا يوميا ماعدا يوم السبت يكون البريد فترة صباحية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية عشر ظهرا.