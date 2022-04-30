نتائج القبول الموازي الثالث المتوسط 2022 جميع المحافظات العراقية

نتائج القبول الموازي الثالث المتوسط، أصبح بسهولة اليوم إمكانية الطلاب من معرفة نتائج القبول الموازي الثالث المتوسط في نفس الوقت عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية بعد اجتياز امتحان القبول من أصل 30 ألف طالب اجتازوا امتحان القبول للكليات العراقية في الفصل الأخير في فصول ولجان تحت الضوابط الأمنية، بينما أوضحت الوزارة قدرتها على ضبط عملية الاختبارات في ظل الإصابة بفيروس كورونا، ولكن باتباع الإجراءات الوقائية ولا بد من تجاوز تلك المرحلة بضبط صحة وسلامة الطلاب، لذا تابعونا معنا خلال السطور أدناه لمعرفة الرابط الرسمي.

نتائج القبول الموازي الثالث المتوسط

بعد عرض النتائج أعلنت منذ فترة الخطوات للدخول علي الرابط الرسمي على الإنترنت بمجرد الإشراف على درجات الطلاب وتوزيعها في المقرر الدراسي، لذا على الطالب اتباع الخطوات المذكورة من قبل الوزارة للحصول على النتائج بكل سهولة ويسر وهي:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

يمكن تحديد علامة التبويب “نتائج القبول الموازية” لعام 2022.

يقوم الطالب بكتابة الاسم، ذلك في المكان الصحيح.

أدخل رقم الاختبار الصحيح للطالب.

ثم انقر فوق عرض النتيجة.

أخيراً، سوف تظهر النتائج مباشرة كملف PDF.

شروط القبول في الجامعات العراقية

قد حددت وزارة التعليم بعض من الشروط التي يجب توافرها من خلال خيارات القبول، ذلك سواء في العلوم أو الهندسة أو العلوم أو غيرها من التخصصات، ذلك لكي يتمكن جميع الطلاب من القبول في الجامعات العراقية، وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد لإكمال الدورة يتم تمثيل هذه بالشروط التالية:

أولاً يتم قبول الكليات الطبية لبعض الطلاب بمتوسط أربع درجات أو أكثر من الحد الأدنى.

كما يتم القبول في كليات الهندسة لجميع الطلاب الذين يتم توصيل درجاتهم على معدل تراكمي أربعة أو أعلى وكحد أدنى.

بينما تقبل كليات العلوم الطلاب بمتوسط ​​معدل تراكمي يبلغ خمسة أو أكثر.

ولدخول باقي التخصصات، يجب أن يحصل الطالب على معدل ستة أو أكثر بعد الحد الأدنى.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات