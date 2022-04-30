أمريكا: لدينا تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووى

جدة - نرمين السيد - وصرحت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن ذلك الفعل يعد انتهاكا للقانون الدولي.‏ وأضافت جالينا بورتر: "نحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار". وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فى كلمة ألقاها خلال حضوره عرضا عسكريا فى بيونغ يانغ بالعمل على "تعزيز وتطوير" الأسلحة النووية فى بلاده، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وقال كيم، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز وتطوير القدرات النووية لبلادنا".

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