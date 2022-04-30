الاستعلام عن نتائج القبول في الأفواج الأمنية للرجال 1443 وكالة شؤون الأفواج الأمنية نتائج القبول النهائي

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام نتائج القبول في الأفواج الأمنية للرجال 1443، حيث إن وكالة شؤون الأفواج الأمنية في المملكة العربية السعودية قامت بإصدار النتائج الخاصة بالوظائف التي إعلنت عنها الوزارة من فترة لكل من الرجال وذلك بعد إن تمت عملية المفاضلة بين المتقدمين من حيث إستيفاء الشروط المطلوبة للتقديم.

وكالة الشؤون الأمنية نتائج القبول النهائي

الاستعلام عن نتائج القبول في الأفواج الأمنية للرجال تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة النتائج النهائية الخاصة بهذه الوظائف من أجل الذهاب لأجراء المقابلة الشخصية وقد أوضحت وزارة الداخلية بأن نتائج هذه الوظائف سيتم نشرها علي منصة أبشر للوظائف.

نتائج القبول في الأفواج الأمنية

أوضحت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بأنه تم الاعلان عن النتائج الخاصة بالقبول في كافة الوظائف بقوات الأفواج الامنية الخاصة حيث تم الإعلان عن نتائج جميع الراتب عبر منصة أبشر للوظائف، ويقوم المرشح بالذهاب إلي المقابلة الشخصية في الموعد الذي تم تحديده لة من قبل وزارة الداخلية.

الأوراق والمستندات المطلوبة

قامت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بالإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة لحضور المقابلة الشخصية وهي تكون كالأتي:

طباعة نموذج مراجعة الحضور من خلال موقع منصة أبشر للوظائف.

إحضار صورتين من بطاقة الهوية الوطنية مع ضرورة تقديم أصل البطاقة.

إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة مع الأصل.

أذا كان حاصل المرشح علي شهادة من خارج المملكة يجب إحضار نموذج المراجعة والمعادلة من وزارة التعليم.

إن كان قد حصل المرشح علي شهادة تدريب أو دورات تدريبية من منصة قياس يجب تقديم شهادات هذه الدورات.

إحضار درجة اختبار قياس للقدرة المعرفية.

عدد 4 صور شخصية حديثة بقياس 3*4 بالزي السعودي.

إحضار ملف بلاستيكي لوضع فية الأوراق السابقة.

شروط القبول في الأفواج الأمنية

هناك عدد من الشروط التي قامت الوكالة بوضعها من أجل القبول في القوات حيث تكون هذه الشروط تتلخص في السطور التالية:

إن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة ومن أبوين سعوديين.

يجب إن لا يكون متزوج من مرأة غير سعودية.

يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الأحكام الجنائية.

إجتياز اختبار القبول والاختبارات الرياضية.

إن يكون حاصل على مؤهل دراسي مناسب.

وكالة شؤون الأفواج الأمنية

هي أحد القطاعات العسكرية التي تتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تهتم بعملية القيام بالحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية، حيث تعمل قوات الأفواج الأمنية على محاربة العصابات ومساندة قوات حرس الحدود وتتمركز هذه القوات علي جانبي المملكة، ولها حق إطلاق النار والقبض والتفتيش وفقاً لقواعد النظام العسكري السعودي.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في الأفواج الأمنية

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن هذه النتيجة عبر شبكة الأنترنت وحتي تتمكن من الاستفسار عن النتيجة يتوجب عليك القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.

كتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة أشعارات القبول.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

بعد ذلك تكتب رقم الوظيفة.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.

تكتب رقم هوية ولي الأمر.

الضغط علي زر الاستعلام.

تعليمات حضور الدورة التدريبية

أوضحت وكالة شؤون الأفواج الأمنية بإن هناك العديد من التعليمات التي يجب علي المتقدمين اتباعها وذلك من أجل حضور الدورة التدريبية قبل إستلام الوظيفة حيث إن هذه التعليمات تكون تبعاً للأتي: