طريقة عمل البيتزا ومكونات العجينة

طريقة عمل البيتزا الطاسة، تعد البيتزا من أفضل المأكولات عند جميع الأطفال، حيث أنها لا تأخذ وقت أو مجهود، وقد تكون معظم مكوناتهم بالمنزل ولا تحتاج إلى الكثير من الأشياء المكلفة، ويوجد أشخاص تفضل البيتزا في الصينية، ويوجد أشخاص تفضل البيتزا في الطاسة، تابع معنا حتى النهاية.

طريقة ع مل البيتزا في الطاسة

المكونات:

كيلو واحد من الدقيق. رشة خفيفة من الملح . نصف معلقه من السكر . معلقة من البيكنج بودر . معلقتين من الخميرة . نصف كوب من زيت الذرة . نصف كوب من ال ماء الفاتر . أربعة معالق من الصلصة الجاهزة. ستة ثمرات من ال فلفل الألوان. ثمرتان من البصل المتقطع . كوب واحد من الزيتون المخلل كيلو واحد من صدور الدجاج المتقطعة . أربعة ثمرات من الطماطم . كوب من الجبن الميكس.

طريقة تحضير البيتزا

نقوم بتحضير طبق كبير فارغ لخلط المكونات .

نقوم بإضافة كيلو واحد من الدقيق في الطبق .

نقوم بإضافة معلقة من البيكنج بودر .

نقوم بإضافة معلقتين الخميرة .

نقوم بوضع رشة خفيفة من الملح ، ثم نقوم بإضافة نصف معلقه من السكر .

نقوم بوضع نصف كوب من زيت الذرة ، نصف كوب من الماء الفاتر .

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها.

يتم ترك العجينة في مكان فاتر حتى نحصل على خليط متخمر لمدة ساعة.

نقوم بتحضير طبق آخر.

يتم وضع الفلفل الألوان المتقطع في الطبق.

نقوم بإضافة الطماطم المتقطعة.

يتم وضع كوب واحد من الزيتون المخلل .

يتم تقطيع البصلة إلى قطع صغيرة .

نقوم بتحضير طاسه ويتم صنع الشاورما الفراخ .

يتم وضع أربعة معالق من الذرة في الطاسة.

نقوم بوضع الشاورما الفراخ بعد أن يتم غسيل الفراخ في الطاس ة .

نقوم بوضع رشه خفيفة من الملح ويتم وضع رشة خفيفة أخرى من الفلفل الأسود وجميع هذه المكونات نقوم بإضافتها على الشاورما.

يتم تحضير العجينة بعد أن يتم عجنها .

نقوم بتحضير طاسه تكون معرضة للالتصاق، ثم نقوم بدهن الطاسة بزيت الذرة.

نقوم بإضافة جزء من العجين ة في الطاسة ، يتم فرد العجينة جيد في الطاسة .

يتم د هن أربعة معالق من الصلصة على العجينة في الطاسة.

نقوم بإضافة مكونات حشو البيتزا المتقطعة على العجينة .

يتم وضع الشاورما الفراخ على العجينة و يتم إضافة مكونات الحشو .

نقوم بإضافة كيلو من الجبن الميكس.

يتم ت شغيل بوتاجاز على نار هادئة ويتم ترك الطاسة على نار هادئة جدا لمده ربع ساعة .

وبعد نهاية الوصفة يتم وضع البيتزا في أطباق التقديم.

في هذه المقالة تحدثنا عن أسهل طريقة لعمل البيتزا في الطاسة،وتحدثنا عن طريقة عمل البيتزا في الطاسة، وتحدثنا عن مكونات الوصفة وطريقة التحضير، وعرفنا أن معظم مكونات الطريقة تكون بالمنزل.