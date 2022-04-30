نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالخطوات عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم الاستعلام عنه بمجرد الدخول على الرابط الرسمي للوزارة، فقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي إلى الضمان الاجتماعي المطور 1443، ويمكن الاستفادة من هذا الدعم من خلال الفئات المستحقة وتشمل الأشخاص ذات الدخل المحدود والفقيرة، ويتم صرف هذا الدعم مرة كل شهر في الموعد المحدد له وفقاً لضوابط وزارة الموارد، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443، وشروط التقديم وكيفية التسجيل.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443:
بعد تساءل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات، ونوضحها من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام:
- الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- اختيار أيقونة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من الخدمات الإلكترونية
- أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور
- التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح
- الضغط على أيقونة تحقق
الشروط التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة توافر شروط لدى الأشخاص المستفيدين من الدعم، ونوضح من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:
- أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس بالإضافة إلى إقامته داخل المملكة العربية السعودية
- يبدأ عمر المتقدم للحصول على الدعم من 35 عام ولا يتجاوز ذلك
- أن لا يكون لدى المتقدم أي ممتلكات
- من الضروري أن لا يكون مقيم داخل دار الإيواء
- التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة التي تثبت صحة البيانات المدخلة
- الدخل الشهري للشخص المتقدم يكون بحد أقصى 1100 ريال سعودي للأسرة ولا يزيد عن ذلك، أما للفرد يكون دخله المتقدم حوالي 550 ولا يزيد عن ذلك.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي بالخطوات:
- يقوم المتقدم بالدخول على الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي المطور
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية
- الضغط على ايقونة إنشاء حساب جديد
- اختيار أيقونة حماية المعاشات
- كتابة كافة البيانات المطلوبة داخل نموذج التسجيل
- التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة عند التسجيل
- ضرورة قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها
- الضغط على أيقونة إرسال
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