60 ألف ريال قرض أون لاين مخصص للسيدات العمل الحر بدون كفيل

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العمل الحر للنساء هو أحد الحلول التي تلجأ إليها المرأة في المجتمع السعودي لتستطيع تأمين دخلها لعدم وجود إمكانية لعملها في أحد قطاعات الدولة المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة, فيقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدة لهؤلاء النساء عن طريق طرح قرض العمل الحر للنساء, فيمكن للنساء العاطلات الحصول على هذه القرض بعد استيفائهم الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشروعاتهم بنجاح.
مميزات قرض العمل الحر للنساء
يمتلك قرض العمل الحر للنساء الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية السعودي الكثير من المميزات, ومنها:-
- ارتفاع سقف التمويل للقرض إلى مبلغ 120,000 ريال سعودي.
- إمكانية تسديد القرض على مدة طويلة المدى تصل إلى 40شهر.
- الدفع المنتظمة للتمويل خلال كل شهر.
- تكلفة الرسوم الإدارية للقرض لا تتعدى 4000 ريال سعودي.
- إعفاء إدارة البنك المستفيدة من القرض من تسديد باقي أقساطه الشهرية عند عجزها الكلي عن السداد أو في حالة وفاتها, طبقًا لشروط التأمين المتفق عليها مع البنك.
مستندات التقديم على قرض العمل الحر للنساء
يلزم تقديم بعض المستندات والأوراق للاستفادة من قرض العمل الحر للنساء, وتتمثل المستندات في الآتي:-
- إحضار بطاقة الرقم القومي (الهوية الوطنية).
- ذكر العنوان المكتوب بالهوية الوطنية.
- الإدلاء بالرقم المصرفي لحساب آبيان من قبل المتقدمة.
- تقديم الشهادة التي تثبت أحقية الحصول على تمويل للعمل الحر للنساء.
- كتابة رقم الجوال المسجل في منصة الإلكترونية (أبشر).
شروط الحصول على قرض العمل الحر للنساء
يشترط في المتقدمة للحصول على قرض العمل الحر الآتي:-
- أن تكون المرأة سعودية الجنسية.
- حصول المرأة المتقدمة على وثيقة للعمل الحر من خلال مكتب وزارة الموارد البشرية.
- أن يتراوح عمرها بين 18 سنة إلى 65 سنة.
- كون الدخل الشهري للمرأة 20,000 ريال سعودي فأقل لمسار الخدمات التخصصية, أما في حالة مسار النقل التشاركي فلابد ألا يتجاوز الدخل الشهري مبلغ 14,000ريال سعودي.
- تقديم بعض الضمانات للحصول على هذا القرض.
- أن تكون الحالة المادية للمتقدمة جيدة وتسمح لها بالحصول على القرض.
- عدم وجود ديون على المتقدمة لبنك آخر.
- الموافقة على شروط القرض من قبل المرأة المتقدمة.
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