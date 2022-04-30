جدة - نرمين السيد - ولم تقدم الوزارة المزيد من المعلومات عن الحادثة. وأشارت وسائل إعلام كندية إلى أن دائرة التحقيقات الوطنية التابعة للقوات الكندية تحقق فى الحادث. ووقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة الثانية صباحا يوم الجمعة فى بوينت فريدريك، وهى شبه جزيرة فى قاعدة كينغستون للقوات الكندية التى تقع بين ميناء كينغستون ونيفى باى على نهر سانت لورانس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 قتلى فى حادث بكلية عسكرية ملكية فى كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.