تسجيل أول إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ثبتت إصابة أحد نزلاء سجن كولورادو بإنفلونزا الطيور فى أول إصابة بشرية مؤكدة بالمرض الذى أدى إلى نفوق ملايين الدجاج والديك الرومي، لكن المسؤولين الفيدراليين الأميركيين يقولون إنهم ما زالوا لا يرون تهديدا يذكر لعامة الناس.





وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء الخميس، إن الرجل الذى ثبتت إصابته كان فى برنامج ما قبل الإفراج وكان يساعد فى إخراج الدجاج من مزرعة مصابة.

وقال مسؤولو الصحة العامة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فى بيان، إن الرجل، الذى كان دون سن الأربعين، أبلغ عن الإرهاق لبضعة أيام لكنه تعافى منذ ذلك الحين.

وتم عزل الرجل ويعالج بدواء مضاد للفيروسات.

وأظهر أشخاص آخرون شاركوا فى عملية إزالة الطيور فى كولورادو نتائج سلبية، لكن تمت إعادة اختبارهم بدافع الحذر الشديد.