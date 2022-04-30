تسجيل أول إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور فى أمريكا

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء الخميس، إن الرجل الذى ثبتت إصابته كان فى برنامج ما قبل الإفراج وكان يساعد فى إخراج الدجاج من مزرعة مصابة.
وقال مسؤولو الصحة العامة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فى بيان، إن الرجل، الذى كان دون سن الأربعين، أبلغ عن الإرهاق لبضعة أيام لكنه تعافى منذ ذلك الحين.
وتم عزل الرجل ويعالج بدواء مضاد للفيروسات.
وأظهر أشخاص آخرون شاركوا فى عملية إزالة الطيور فى كولورادو نتائج سلبية، لكن تمت إعادة اختبارهم بدافع الحذر الشديد.
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