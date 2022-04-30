أخر تحديث: موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 الاثنين 2 أبريل في المساجد للاستعداد للصلاة على أكمل وجه

يبحث جميع المسلمين عن الموعد المحدد لصلاة عيد الفطر المبارك 2022 للعام الحالي لأننا كما نعرف أن عيد الفطر المبارك القادم تفصلنا عنه أيام قليلة سوف ينتهي الشهر الكريم وسنودعه آملين أن يعود علينا مرة أخرى ونحن في أحسن حال ليمحي ذنوبنا، والسبب وراء البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك أن موعد الصلاة يختلف من محافظة إلى أخرى داخل جمهورية مصر العربية فيرغب الجميع في معرفة الموعد للاستعداد للصلاة على أكمل وجه.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022

يوافق عيد الفطر المبارك 2022 للعام الحالي يوم 2/5/2022 الموافق يوم الاثنين، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في كافة محافظات مصر كما يلي:

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية عند الساعة 5:40 صباحاً.

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الاسماعيلة يكون 5:31 صباحاً.

موعد صلاة العيد في الشرقية 05:35.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 السعودية

جدة الساعة 06:03

المدينة 05:59

الرياض 5:30

القصيم 05:42

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2022

صرحت وزارة الأوقاف المصرية عن طريق نشرها لمقطع فيديو يظهر به الدكتور محمد جمعة ( وزير الأوقاف ) وفي هذا الفيديو قال الوزير الكثير من الضوابط المتخذة للالتزام بها في صلاة عيد الفطر المبارك، ومن ضمن هذه الضوابط التي يشدد على الالتزام بتطبيقها جيداً نجد: