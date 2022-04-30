نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث: موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 الاثنين 2 أبريل في المساجد للاستعداد للصلاة على أكمل وجه في المقال التالي
يبحث جميع المسلمين عن الموعد المحدد لصلاة عيد الفطر المبارك 2022 للعام الحالي لأننا كما نعرف أن عيد الفطر المبارك القادم تفصلنا عنه أيام قليلة سوف ينتهي الشهر الكريم وسنودعه آملين أن يعود علينا مرة أخرى ونحن في أحسن حال ليمحي ذنوبنا، والسبب وراء البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك أن موعد الصلاة يختلف من محافظة إلى أخرى داخل جمهورية مصر العربية فيرغب الجميع في معرفة الموعد للاستعداد للصلاة على أكمل وجه.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022
يوافق عيد الفطر المبارك 2022 للعام الحالي يوم 2/5/2022 الموافق يوم الاثنين، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في كافة محافظات مصر كما يلي:
- صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:36 صباحاً.
- موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية عند الساعة 5:40 صباحاً.
- وبالنسبة لموعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الاسماعيلة يكون 5:31 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في الشرقية 05:35.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 السعودية
- جدة الساعة 06:03
- المدينة 05:59
- الرياض 5:30
- القصيم 05:42
ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2022
صرحت وزارة الأوقاف المصرية عن طريق نشرها لمقطع فيديو يظهر به الدكتور محمد جمعة ( وزير الأوقاف ) وفي هذا الفيديو قال الوزير الكثير من الضوابط المتخذة للالتزام بها في صلاة عيد الفطر المبارك، ومن ضمن هذه الضوابط التي يشدد على الالتزام بتطبيقها جيداً نجد:
- شدد وزير الأوقاف في الفيديو المنشور على صفحته الرسمية أن صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 2022 سوف تقام فقط في المساجد الكبيرة التي يصلي المصلين بها صلاة الجمعة، ومنع إقامتها في الساحات والخلاء.
- إلزام جميع المصلين داخل المساجد الكبيرة أن يتخذوا مسافات متباعدة بينهم في المسجد وعدم زيادة كثافة المصلين داخل المسجد.
- عدم السماح لأي مصلي الدخول للمسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك القادمة 2022 دون ارتداء الكمامة.
- سوف تفتح المساجد المقرر إقامة بها صلاة العيد قبل موعد الصلاة فقط بعشرة دقائق، وغلق المسجد أيضاً بعد الصلاة بعشرة دقائق.
- أن تكون المدة الكاملة للتكبير سبعة دقائق كحد أقصى.
- ألا تزداد مدة خطبة صلاة العيد عن عشرة دقائق مثلها مثل صلاة الجمعة.
- سمحت وزارة الأوقاف بفتح المصليات الخاصة بالسيدات في المساجد التي قررت الوزارة أداء صلاة عيد الفطر بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر تحديث: موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 الاثنين 2 أبريل في المساجد للاستعداد للصلاة على أكمل وجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.