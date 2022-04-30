نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية 1443 وعودة دوام البنوك بعد عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دوام البنوك بعد العيد في السعودية لقد أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن موعد دوام البنوك بعد عيد الفطر المبارك، حيث ان العديد من الاشخاص يلي في اتمام العمليات المالية والخدمات الاخرى في البنوك لذلك يرغبون في معرفة الدوام بعد إجازة عيد المبارك، حيث أنه من المقرر أن تكون في الايام القليله القادمه، وسوف تتم الإجازة في جميع البنوك وترجع بعد ذلك في إجازة بعد اجازة العيد المبارك وسوف نعرض موعدها بالتفاصيل خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

دوام البنوك بعد العيد

من المقرر إن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في اثنين من شهر مايو العام 2022 الموافق واحد من شهر شوال 1443 ، لذلك فإن جميع البنوك في المملكة العربية السعودية سوف تستأنف عملها الى يوم الاحد سابع شوال 1443 الموافق ثمانية من شهر مايو لعام 2022، حيث إن البنك المركزي السعودي قام بالاعلان عن موعد إجازة الفطر لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية والتي ينتهي عملها يوم الخميس الموافق 27 من شهر رمضان 1443 والموافق ثمانية من شهر أبريل لعام 2022.

إجازة البنوك في عيد الفطر

هناك بعض البنوك التي يتم استثنائها من إجازة العيد، حيث إن البنك المركزي السعودي يستثنى ساما في كل من مدينتي بمكه المكرمة والمدينة المنوره، حيث انها سوف تكون قيد العمل لكي تستطيع ان تقدم الخدمات للعملاء في العيد المبارك.

متي اجازه البنوك في السعودية

اجازة عيد الفطر تكون مدتها تسعة أيام، كما أعلن عن مصرف المركزي السعودي، وسوف يتم عودة العمل مرة أخرى يوم الأحد الموافق 7 من شهر شوال وثمانية من شهر مايو، حيث تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية ان يكون عيد الفطر المبارك، حيث أنه من الايام المباركه الذي يجب أن يحتفل بها جميع المواطنين لإحياء شعائر الله فهو اجازة، لكي يستمتع جميع المواطنين والخروج إلى المنتزهات وزياره الأهل والاقارب فهي أيام مباركة، يجب ان يحتفل بها الجميع.

وبهذا القدر نختم مقالنا ونكون قد أوضحنا مواعيد الدوام في البنوك بالتفاصيل في أجازة عيد الفطر.