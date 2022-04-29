أقوى صفقات وعروض العيد من لولو هايبر على أجهزة الأيفون بخصومات جبارة لا تفوتها

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تهنئ متاجر لولو هايبر الجميع باقتراب عيد الفطر المبارك جميع عملائها ومتسوقيها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجميع الشعب العربي وتتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا على الأمة الإسلامية. كما توفر لكل عملائها بهذه المناسبة مجموعة مميزة ومتنوعة على مختلف المنتجات والأجهزة المميزة والمهمة بأسعار مناسبة للجميع. أوفر عروض لولو هايبر على أجهزة الأيفون تخفيضات العيد الجبارة وفر 500 ريال على أبل أيفون 13 من الجيل الخامس، بشاشة تتميز بدقة عالية الوضوح حجمها 6.1 بوصة. والأيفون مزود بنظام تشغيل أي أو أس 15 المحدث إلى أي أو أس 15.2. أما من حيث الكاميرات فهو معد بكاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بكسل، وكاميرتين خلفيتين بدقة 12+12 ميجا بيكسل. ويحتوي الأيفون على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلي مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 3249 ريال بدلاً من 3749 ريال سعودي. احصل على أبل أيفون 11 من ضمن صفقات العيد الجبارة، الجهاز من الجيل الرابع، ومزود بنظام التشغيل أي أو أس 14.1 المحدث إلى أي أو أس 15.2 بوصة. حيث أن حجم الشاشة 6.1 بوصة، ومساحة الرامات 4 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجا بكسل، والخلفية بدقة 12+12 ميجا بكسل. بسعر 2549 ريال بدلاً من 3149 ريال سعودي، ووفر 600 ريال.

خصم 100 ريال على ساعة أبل الإصدار السابع، مقاس السوار 45 ملم متنوعة، للحبة بسعر 1849 ريال بدلاً من 1949 ريال سعودي، ومتوفر باللون الأبيض والرمادي.

خصم 20 ريال على سماعات داخل الآذن مع مدخل لايتنينج ماركة أبل، بسعر 79 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي، ووفر 20 ريال. تخفيضات لولو على الأجهزة الكهربائية بمناسبة العيد خصم 240 ريال على ماكينة صنع اسبريسو كابتشينو ماركة نيكاي، بسعر 159 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، ووفر 240 ريال.

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